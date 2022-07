Madagascar: Festival Somarôho - Les artistes internationaux à l'honneur

Somarôho à Nosy-Be sera un grand rendez-vous pour la population du Triangle du Nord. Des artistes internationaux comme le Jamaicain, Charly Black, le Comorien Sayz, le Congolais Awilo longomba, le Mahorais Meiitod, le Nigérian Joeboy, et l'Antillais Ray Neiman seront invités. Du Rnb jusqu'au coupé décalé en passant par le ragga, tous seront sur le menu.

Charly Black, l'auteur de Party animal surchauffera la scène avec son ragga dance-hall. Cet artiste est très attendu dans cette contrée. Il traversera deux océans pour livrer un concert sur l'Île parfumée. Sayz, l'international comorien donnera également son maximum. Les jeunes femmes nosy-béennes seront au comble du bonheur lorsqu'il prendra le micro. Awilo Longomba, le propriétaire de tous les dossiers, viendra également mouvementé le public.

Ses chansons ont également bercé la génération 90, les nostalgiques auront leur part. Joeboy résonnera de son afrobeat, l'un des artistes nigérians les plus écoutés dans la région Diana après Wizkid. Burna Boy est également attendu par ses convaincus. Hormis Meiitod qui connaît bien la Grande Ile, ces artistes effectueront leur premier concert à Madagascar !

Nosy-Be devient une ville où les manifestations culturelles sont de plus en plus fréquentes et variées, elles concernent un public de plus en plus nombreux. Malgré un climat qui peut amener à penser qu'on la néglige, la culture compte de plus en plus, pour les habitants. En effet, Somarôho est devenu, en quelque sorte, un des plus grands festivals du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Référence dans la région Diana, le festival prend de l'ampleur et une autre dimension depuis sa cinquième édition.