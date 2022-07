Congo-Kinshasa: Manifestations anti-MONUSCO - Les Indignés parlent du " déclin d'une mission inutile au pays "

Le mouvement citoyen rappelle toutes ses recommandations faites en vue du rétablissement de la sécurité et de la paix dans l'est du pays et sur toute l'étendue du territoire national. Réagissant aux manifestations anti-Monusco commencé le 25 juillet à Goma, le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo (Miss-RDC) a parlé du " déclin d'une mission inutile " dans le pays. Ce mouvement rappelle également ses revendications visant le rétablissement de la sécurité et la paix dans l'est de la RDC et sur toute l'étendue du pays. " Trois ans durant, les Indignés exigent le départ de cette structure budgétivore.

Camouflée sous le faux prétexte de protection des civils, aujourd'hui Bunagana a trahi : Rwanda, Ouganda, Monusco, tous des bourreaux. Même si l'infiltration au sein des Forces armées de la RDC y joue aussi un grand rôle ", a souligné ce mouvement citoyen.

Parmi les recommandations de ce mouvement citoyen, il y a notamment la purge au sein de l'armée, la police et des services de sécurité, en vue d'y extirper tous les infiltrés. Ce mouvement s'oppose également aux négociations avec les groupes armés qui aboutissent à l'intégration de ces éléments au sein de l'armée, de la police et des services de sécurité, etc.

Il est, en effet, rappelé que ces manifestations anti-Monusco sont arrivées à leur deuxième jour à Goma. Le gouvernement congolais a déjà fait un bilan provisoire d'au moins cinq morts et une cinquantaine de blessés. Dans un communiqué de presse, la Mission onusienne en RDC dit être très préoccupée par ce très grave incident qui intervient au lendemain de propos hostiles et de menaces non voilées émis de la part d'individus et groupes à l'encontre des Nations unies.

Elle rappelle, par ailleurs, que ses locaux sont inviolables en vertu de l'Accord sur le statut des forces entre les Nations unies et le gouvernement de la RDC, ainsi que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies de 1946.

Le représentant spécial adjoint chargé des opérations et chef de mission par intérim, Khassim Diagne, appelle, quant à lui, à l'apaisement et à la retenue. Pour lui, ces incidents de Goma sont non seulement inacceptables mais totalement contreproductifs.

" La Monusco est mandatée par le Conseil de sécurité pour accompagner les autorités à protéger les civils. Elle se tient aux côtés des populations et appuie les forces de défense et de sécurité nationales dans leur lutte contre les groupes armés. La Mission appuie aussi les autorités congolaises dans leurs efforts qui visent à restaurer l'autorité de l'État ", a-t-il fait savoir.