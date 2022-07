Afrique: Interview. Ne Kunda Nlaba - " L'un des objectifs du festival est de faire découvrir les héros du cinéma panafricain qui sont peu connus "

interview

Producteur de cinéma, réalisateur et professeur de cinéma de l'Académie Kongo Bizizi, Ne Kunda Nlaba est l'initiateur du Festival international du film panafricain de Luanda ((Luanda Paff), dont la première édition aura lieu du 24 au 27 novembre 2022 à Fundacao Arte e Cultura à Ilha de Luanda. Pour la première édition, le festival rendra notamment hommage à Oscar Michaux, l'un des pionniers du cinéma panafricain aux Etats-Unis, le premier noir à avoir créé une société de production de films et est considéré comme le père du cinéma afro-américain.

Le Courier de Kinshasa : Qu'est-ce qui vous a motivé à créer le Festival international du film panafricain de Luanda ?

Ne Kunda Nlaba : Je suis fondateur de Kongo Bizizi Academy, l'Institut panafricain du cinéma, dont l'objectif principal est de contribuer au développement de l'industrie cinématographique africain et plus particulièrement de la région de l'ancien Royaume Kongo qui incluent l'Angola, le Gabon, la RD Congo, la République du Congo, le Cameroun, etc.

Et le festival est l'un de moyens ou l'une des activités que j'estime nécessaire pour contribuer au développement de l'industrie du film. En outre, du centre au sud de l'Afrique, nous n'avons pas de festival du film panafricain tels qu'à Los Angeles, à Cannes, au Burkina Faso et au Canada. Le festival international du cinéma panafricain de Luanda (Luanda Paff) vient combler ce vide.

LCK : Quels sont les objectifs du festival ?

NKN : L'objectif de Luanda Paff est de contribuer au développement de l'industrie cinématographique africain, en connectant le public angolais au cinéma africain, à travers des projections; en créant un marché du film panafricain au coeur de l'Afrique et en organisant des événements de réseautage qui mettent en relation des cinéastes angolais avec des cinéastes africains du monde entier (de l'Afrique, des Antilles, de l'Amérique, de l'Europe et autres) par le biais de rencontres entre cinéastes, de conférences, d'ateliers, de master classes et de formations.

LCK : Pourquoi le choix de la ville de Luanda, alors que vous êtes originaire de la RDC ?

NKN : Etant panafricain et originaire du royaume Kongo, je me considère comme citoyen d'Afrique, et l'Angola en fait partie. Luanda est une ville touristique et, historiquement parlant, elle fut la banque centrale du royaume Kongo. Recevoir ce festival est un grand honneur pour nous, et, jusque-là, la ville ne possède pas un autre festival de cinéma ayant la même dimension que les autres festivals internationaux de villes que j'ai citées précédemment. En outre, l'Angola est l'un des pays africains qui milite pour le panafricanisme.

LCK : Quelles sont vos attentes par rapport à ce festival ?

NKN : Nous voulons que le festival soit un centre de la célébration des cinéastes, du cinéma et de la culture africaine mais aussi de la commercialisation de nos œuvres cinématographiques. Le festival sera notamment un centre d'attraction qui va contribuer au tourisme dans le pays.

LCK : Comment se fera la sélection des films pour le festival. Quels seront les critères de sélection ?

NKN : Les inscriptions sont ouvertes à tous les cinéastes africains vivant en Afrique et dans la diaspora et toutes les œuvres produites en Afrique et en dehors du continent traitant des sujets sur l'Afrique et ses communautés. L'ouverture des inscriptions a débuté, le 5 Juillet, lors de la conférence de lancement du festival à la Fundacao Arte e Cultura à l'île de Luanda et prendra fin le 30 septembre 2022.

Les inscriptions se font à partir de la plateforme Filmfree.com. Nous recevons des films de tout genre : fiction, documentaire et animation, court et long-métrage. La sélection sera faite par une équipe de professionnels qui analysera la qualité de la production, l'esthétique, l'originalité ou encore la pertinence du sujet. En outre, le comité de Luanda Paff pourra également inviter des films qui seront en projection spéciale et hors compétition.

LCK : Le festival privilégie les films qui dépeignent des images positives ou réalistes de l'Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire ?

NKN : L'Afrique a été généralement dépeint d'une façon négative alors qu'elle possède une richesse historique et culturelle très forte. Nous avons de belles histoires à raconter au public africain et du monde entier L festival se veut être une plateforme de mise en valeur du continent africain et lieu de la promotion de ce cinéma.

LCK : Quels seront les autres événements ou activités autour du festival ?

NKN : Pour cette première édition de Luanda Paff, nous organisons diverses activités telles que des projections de films, des master class, des conférences et des événements spéciaux commémorant les cinéastes africains. Étant la première édition, nous rendrons hommage à Oscar Michaux, l'un des pionniers du cinéma panafricain aux Etats-Unis et le premier noir à avoir créé une société de production de films. Nous allons organiser une master class et une projection de l'un de ses films à son honneur.

C'est l'un des objectifs de Luanda Paff et de Kongo Bizizi Academy, l'institut Panafricain de cinéma, : aider la population africaine à découvrir les héros du cinéma panafricain qui sont peu connus. Nous allons également organiser la soirée d'ouverture et de clôture qui sera suivie de la remise des prix aux cinéastes.

LCK : Parmi les prix qui seront décernés figurent le " Kimpa Vita Awards " et les " Kwanza Awards ". Pourriez-vous nous expliquer en quoi consistent ces prix ?

NKN : Kimpa Vita Awards est un prix spécial que nous avons introduit en l'honneur de notre grande héroïne et figure de la révolution africaine " Kimpa Vita " qui a lutté pour mettre fin à l'esclavage, réhabiliter la spiritualité africaine qui a existé avant l'imposition du christianisme en Afrique au 15e siècle, réunifier l'empire Kongo et reconstruire la ville de Mbanza-Kongo, la capitale du royaume Kongo, détruite par des guerres civiles. Le prix sera décerné au film de tout genre traitant des sujets à caractère révolutionnaire, ayant trait au panafricanisme, et à l'éveil de la conscience africaine.

C'est l'une des particularités de Luanda Paff. Concernant Kwanza Awards, la monnaie de l'Angola ou Kwanza l'un des symboles du panafricanisme, c'est le plus grand prix du festival. Il sera décerné au film qui se distingue de tous les films du festival.

LCK : Quelle est l'actualité de votre dernier documentaire "Royaume Kongo : A la recherche du royaume détruit"?

NKN : Le documentaire " Royaume Kongo : A la recherche du royaume détruit " est actuellement disponible sur des plateformes streaming tels que Kweli TV, Amazon Video Prime, Tubi, Rlaxx TV, Box Brazil Play, First Screen et tant d'autres qui seront annoncées plus tard. Nous avons organisé une projection dans la ville de Mbanza-Kongo en Angola en Juin 2022.

Mais, la projection prévue le 9 juillet 2022 à la médiathèque de Cazenga, à Luanda, a été annulée suite au deuil national décrété en hommage à l'ancien président Angolais, José Eduardo dos Santos. Nous comptons également organiser des projections en salle en Europe à partir de septembre 2022.

LCK : Quelles sont vos ambitions pour le festival ?

NKN : Nos ambitions, c'est d'avoir l'un des plus grands festivals de cinéma qui sera un centre d'attraction du monde et qui va honorer les cinéastes africains et leurs œuvres. Nous comptons recevoir le plus grand nombre de films. Et nous sommes très ravis d'avoir déjà reçu plus de 300 candidatures en moins d'un mois. C'est qui est déjà un signe très positif et un bon début pour un nouveau festival.