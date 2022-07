Afrique Centrale: Publication - Lancement de la revue internationale "Geoafricapress"

L'offre de la géopolitique africaine s'élargit avec l'arrivée de "Geoafricapress", qui propose décryptages et enquêtes sur la politique du continent sous l'angle des enjeux sanitaires, scientifiques, environnementaux, politiques, économiques et diplomatiques

À en croire les explications de Driss Senda, président directeur de la publication de "Geoafricapress", l'équipe rédactionnelle a pour ambition d'offrir à ses futurs abonnés et autres lecteurs des informations indispensables pour comprendre l'Afrique d'aujourd'hui.

Il est parti du constat que la maturation de la démocratie dans plusieurs pays d'Afrique, la prise en main des problèmes économiques et sociaux à travers des outils régionaux comme l'Union africaine, ou des organisations telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), la Sadec, etc... , placent le continent africain dans une nouvelle dynamique qui fait d'elle un pivot transrégional de ce monde en plein bouleversement.

Et ce, malgré l'absence des réponses adaptées aux fléaux contemporains (Sida, covid-19) et la difficulté de se dédouaner de la pauvreté et de sortir du sous-développement. L'Afrique veut rêver éveillée et tourner la page sombre de l'afro-pessimisme afin de se projeter vers de nouveaux défis qui regroupent les grandes problématiques africaines contemporaines. Celles-ci se nomment démocratie, développement économique, bonne gouvernance, santé et éducation, intelligence économique, environnement.

De ce fait, explique-t-il, "Geoafricapress" voit le jour dans un contexte international contrasté par une série de défis ; crise de la paix, crise environnementale, crise sanitaire, crise économique ; crise culturelle et cultuelle. Elle se présente en porte-étendard d'une volonté de porter un autre regard sur la manière dont l'Afrique se projette dans le monde, attendu que cette Afrique et le monde pourront opérer cette translation consistant à ramener les équilibres en faveur d'un environnement international plus serein et plus humain.

Pour ce premier numéro, sur le thème central "L'Afrique sur le nouvel échiquier mondial", la revue fait face à une diversité de thématiques qui, somme toute, appelle à une analyse comparative à prendre à bras-le-corps, afin d'identifier les réelles difficultés auxquelles ce continent généreux et berceau de l'humanité se trouve confronté.

De son point de vue, le plus grand défi de l'Afrique se trouve dans la capacité de l'Africain à se déterminer par lui-même et à comprendre les enjeux géostratégiques du monde actuel. Il en déduit que ces deux dernières situations complexes s'imbriquent à l'histoire de notre humanité avec une telle emprise que même les Experts les plus érudits semblent être hors-jeu dans leurs diagnostics, autant scientifiques qu'environnementaux, politiques, tant économiques que diplomatiques.

Il retient, bien sûr, la pandémie de Covid-19 qui lessive encore les consciences humaines et, tout récemment, "opération militaire spéciale" en Ukraine qui brise un Ordre mondial constitué depuis longtemps puisque depuis 1945, après la Seconde Guerre mondiale, et revisité au début de l'année 1990 à travers la pérestroïka, l'écroulement du mur de Berlin. Cette situation dirige le monde vers une menace de confrontation planétaire, avec le risque d'effacement de pans entiers dans les cinq continents de la planète terre.

Il en arrive au questionnement : " Que peut faire l'Afrique face à ce dilemme d'une autre nature et comment, tout en défendant ses intérêts, peut-elle jouer un rôle cardinal dans la stabilité du monde, alors que les appétits des uns et des autres, des grandes puissances en particulier, deviennent de plus en plus boulimiques ? ".

Il ouvre la revue "Geoafricapress" par un premier article dédié à Denis Sassou N'Guesso, président du Congo Brazzaville, qui, entre autres, tire la sonnette d'alarme sur le rôle que peut jouer, au plan environnemental, une Afrique qui désormais est l'enjeu de la planète.

S'en suivent des articles sur les nombreuses rencontres internationales sur le changement climatique qui trouvent dans les colonnes de la revue, à juste titre, un écho favorable à la stabilité de la planète.

" L'Afrique est dans le monde. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes donc tous Africains, Européens, Américains, Asiatiques ", conclut le président directeur de la publication.

À vos kiosques ; et bonne lecture !