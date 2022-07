Congo-Kinshasa: Mbak'art Festival - La deuxième édition se tient ce week-end à Mbandaka

Organisé par un collectif de jeunes artistes kinois issus de l'Institut national des arts, l'événement veut faire le lien entre le chef-lieu de la province de l'Equateur et la capitale, Kinshasa, du 29 au 31 juillet, au Widal School par le cinéma, la musique et la danse dans l'idée de valoriser et promouvoir les talents locaux.

Magdala, film de Jean-Jacques N'Sele, fera l'ouverture de Mbak'art Festival, premier événement culturel d'envergure organisé à Mbandaka qui fait la part belle au cinéma. Soirées cinéma et formations sont prévues au programme de cette seconde édition.

Outre les projections des dix films qui constituent l'essentiel de la sélection officielle, trois ateliers d'initiation au métier du cinéma seront animés par trois jeunes cinéastes de Kinshasa, notamment Kevin Mavakala et Christian Kalala, secrétaire du Festival. Ce dernier a précisé au Courrier de Kinshasa :

" Le premier atelier va s'étendre sur l'écriture du scénario et le jeu d'acteur. Le second est centré sur l'initiation à la réalisation et le troisième a pour sujet l'initiation à l'infographie dans l'industrie du cinéma ". Et de renchérir : " Des films congolais vont servir de matériel didactique à la formation. Ce sera aussi une manière de promouvoir le cinéma congolais ".

Entendu comme " le festival des arts et de la jeunesse ", Mbak'art Festival se définit comme un espace d'expression ouvert pour l'exercice des talents locaux. Ce, nous a dit Christian Kalala, dans la perspective " d'aboutir à la longue à un centre culturel avec une programmation régulière ".

Pour l'heure, la première approche du festival est " de faire comprendre aux artistes l'importance de la formation pour une pratique artistique optimale ", a indiqué le cinéaste. Pour le collectif organisateur de Mbak'art Festival, qui compte en son sein des natifs de Mbandaka, encadrer et former les artistes dans leurs disciplines respectives est une nécessité de sorte à leur permettre de se constituer un public et d'émerger au-delà de leur communauté.

Mbak'art Festival fait en sorte d'impliquer les artistes locaux à son initiative en leur offrant un espace dans sa programmation. Libwa Mbas, un chanteur local est à l'affiche à son ouverture ainsi qu'à la clôture, les 29 et 31 juillet. Mais aussi, la sélection officielle reprend-elle trois réalisations locales :

La foret des interdits 2 (Skey Mbuyi), Poso (Djoski Djokin) et Le fleuve (coréalisé par Neville Bonkenga et Christian Kalala). Par ailleurs, quoiqu'ayant fait la part belle au cinéma, le festival des arts de Mbandaka, comme le dit son nom, est pluridisciplinaire.

A la suite des contraintes budgétaires, seuls les cinéastes ont fait le déplacement pour cette seconde édition, nous a dit Christian Kalala. " Cette année, nos ateliers sont focalisés sur le cinéma, mais nous prévoyons d'en organiser aussi dans trois autres disciplines les éditions prochaines.

Pour le moment, nous avons choisi de démarrer avec quatre disciplines, le cinéma, la musique, le théâtre et la danse. Mais, à la longue, le festival offrira un champ d'activités plus étendu en incorporant d'autres pratiques artistiques ", nous a expliqué le secrétaire de Mbak'art Festival.