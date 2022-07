Maroc: "Apprenti" devenu "Maâllem", l'INDH accompagne le rêve d'un jeune homme de créer son propre atelier

Casablanca — Après des années de travail comme "apprenti" dans un petit atelier de fabrication de meubles marocains, l'ambition de Mohamed de créer son propre atelier a commencé à grandir, le but étant de développer ses compétences et de s'ouvrir de nouveaux horizons.

Un rêve qui peut paraître simple ou facile au premier abord, mais qui cache énormément de difficultés et d'enjeux, surtout pour ce jeune homme qui ne connaissait rien du monde de la création d'entreprises.

Mohamed a ainsi choisit de se rendre à la plateforme des jeunes de Hay Mohammadi, relevant de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), afin d'acquérir les compétences nécessaires, et de bénéficier du soutien et de l'accompagnement que l'initiative apporte aux porteurs de projets et aux jeunes auto-entrepreneurs.

Dans ce contexte, le maître d'ouvrage du projet, Mohamed Boutakjtat, a indiqué dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, que "J'ai rejoint le marché du travail à un âge précoce, et j'ai travaillé depuis 1994 dans le domaine de fabrication de meubles. Je connais désormais tous les secrets et les règles de ce domaine, et après plusieurs années, j'ai commencé à penser à créer mon propre atelier afin de développer mes horizons et d'apporter ma propre touche à ce domaine".

Et d'ajouter qu'"au début, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, l'envie de créer un projet et la capacité de le réaliser étant deux choses différentes. Je me suis alors dirigé à la plateforme des jeunes Hay Mohammadi, où j'ai été reçu par l'un des cadres de la plateforme qui a écouté l'idée de mon projet".

A l'issue de la phase d'écoute, ce jeune homme ambitieux a été orienté vers un ensemble de formations qui l'aideront à monter son projet, notamment les étapes de création d'entreprise, la gestion de l'entreprise, la publicité et le marketing et l'élaboration d'un plan d'action détaillé.

Après plusieurs mois de formation, son projet présenté devant une commission spécialisée, a été retenu pour bénéficier d'un appui financier de l'INDH d'une valeur de 200.000 dirhams.

Il a, en outre, souligné que le projet, qui a officiellement démarré en mai, et qui concerne la décoration intérieure et la fabrication de meubles marocains traditionnels et modernes, a coûté au total 348.000 DH, dont l"initiative a contribué à hauteur de 200.000 DH.

Outre le soutien financier et les formations dispensées, Mohammed ajoute que "l'initiative nous a également accompagnés dans le choix de l'emplacement de notre projet, la tâche étant un peu difficile, car un ensemble de conditions doivent être remplies dans cet emplacement".

S'agissant de l'état d'avancement de son nouveau projet, le jeune homme issu de Hay Mohammadi s'est dit satisfait des résultats réalisés jusqu'à présent, d'autant plus que l'atelier est encore à ses débuts, précisant qu'"au début, nous comptions trois collaborateurs dans l'atelier, et aujourd'hui nous sommes cinq, en attendant que deux nouveaux apprentis nous rejoignent au cours des prochains mois, ce qui porte le nombre total de collaborateurs à sept.

Mohamed a, par ailleurs, formulé le voeu de pouvoir "offrir plus d'opportunités d'emploi aux jeunes, et pourquoi pas aider d'autres jeunes à créer leurs propres ateliers dans l'avenir".

C'est donc le parcours d'un jeune ambitieux, parmi des dizaines de jeunes qui ont bénéficié de l'appui de l'INDH au niveau de la préfecture d'arrondissemnts d'Ain Sebaa Hay Mohammadi, et parmi des milliers au niveau national qui ont trouvé en ces plateformes, qui s'inscrivent dans le cadre du grand chantier de Règne visant l'amélioration du revenus et l'inclusion économique des jeunes, un espace d'écoute, de soutien, et d'accompagnement efficace et efficient.