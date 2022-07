Maroc: José Bono - Le plan marocain d'autonomie est la solution la plus crédible et la plus raisonnable

Ancien ministre espagnol de la Défense et ex-responsable des services de renseignements

L'initiative d'autonomie présentée par le Maroc pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara est la solution "la plus crédible et la plus raisonnable", a affirmé l'ancien ministre espagnol de la Défense et ex-responsable des services de renseignements, José Bono.

"La proposition du Maroc est la plus crédible et la plus raisonnable, et c'est ce qui a été reconnu par des puissances comme les ÉtatsUnis, l'Allemagne, la France et l'Espagne", a souligné M. Bono qui était l'invité d'une émission sur la chaîne espagnole "La Sexta", saluant le soutien de son pays à la proposition du Maroc sur la question du Sahara.

"En toute franchise, changer de position (espagnole) sur le Sahara a été une réussite du gouvernement", car ce que veut la population concernée est "vivre et ne pas mourir de faim", a-t-il relevé. Pour l'ancien président du Congrès des députés, l'initiative marocaine d'autonomie est "sans aucun doute dans l'intérêt des populations du Sahara, lesquelles ont besoin de solutions, pas de résolutions". M. Bono a mis, par ailleurs, en garde contre les thèses d'un "radicalisme qui ne profite à personne, sauf au front polisario, qui ne fonctionne pas de manière démocratique". Revenant sur les relations entre son pays et le Maroc, M. Bono a mis l'accent sur l'importance pour l'Espagne de "s'entendre avec un bon voisin et un bon ami comme le Maroc".