Ile Maurice: Conditions de détention de Raquel Jolicoeur - Pour le DPP, la cour de Port-Louis n'est pas le forum approprié

Les débats entourant les trois motions de Me Sanjeev Teeluckdharry, qui avait réclamé que la Cour suprême se prononce sur les conditions de détention de Raquel Jolicoeur (photo), arrêté en vertu de la Dangerous Drug Act et la Prevention of Terrorism Act (PoTA), ont démarré mardi 19 juillet devant la cour de district de Port-Louis. L'avocate du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), qui avait émis son objection quant aux motions, a expliqué que la requête de la défense est prématurée à ce stade.

Raquel Jolicoeur fait l'objet de quatre accusations de trafic de drogue, possession d'arme à feu, possession d'explosifs et threatening to do an act of terrorism. Son avocat avait demandé que sa motion soit référée à la Cour suprême pour qu'elle se prononce sur les conditions de détention de son client qu'il juge anticonstitutionnelles. "La détention de mon client incommunicado en vertu de l'article 27 de la PoTA où il a été interdit d'accès à un avocat pendant deux jours à la suite de son arrestation et détention aux Line Barracks, connu comme Alcatraz est en violation de la loi et est anti-constitutionnelle", plaide Me Teeluckdharry.

L'avocat avait par ailleurs réclamé que lui soient commniquées une copie du procès-verbal de la garde à vue de Raquel Jolicoeur et de l'enregistrement vidéo et une copie des enregistrements vidéo des caméras DVR et CCTV retrouvées chez l'accusé au moment de son arrestation et de la perquisition de son domicile. Ces documents avaient été sasis par les policiers lors de l'arrestation de son client. "On souhaite qu'une copie de toutes les déclarations du requérant enregistrées par la police, ainsi qu'une copie de toutes ses plaintes auprès de l'Independant Police Complaints Commission (IPCC) avant son arrestation et après son arrestation nous soient remises."

Or, lors de cette séance de mardi, l'avocate du bureau du DPP soutient que la cour de district de PortLouis n'est pas le forum approprié pour entretenir une motion portant sur la constitutionnalité.

Pour rappel, le tiktokeur Raquel Jolicoeur avait été placé en détention selon les dispositions de la loi sous la Dangerous Drug Act et la Prevention of Terrorism Act. C'était lors d'une descente à son domicile à Roche-Bois en mai que ce jeune homme de 26 ans aurait déclaré aux policiers qu'il comptait assassiner des officiers et prévoyait de faire exploser le Parlement et les Casernes centrales, avec les membres de son groupe, connu comme Armada 666, qui a chanté la chanson devenue célèbre Polico Krapo.

Les policiers présents lors de la perquisition auraient saisi un revolver fabriqué au Brésil, 40 balles de calibre 0,22 millimètres, 6 cartouches pour fu- sil à pompe, deux explosifs et de l'héroïne valant Rs 10 millions.