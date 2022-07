Ile Maurice: Saisie de Rs 18,5 m d'héroïne - La chef juge ordonne la remise en liberté d'une mère de famille

Rs 200 000. C'est le montant de la caution imposée par la chef juge Rehana Mungly-Gulbul, renversant le 18 juillet la décision de la Bail and Remand Court (BRC). Ce tribunal avait refusé la remise en liberté de la suspecte Lucie Mélanie Radegonde, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de trafic de drogue avec circonstances aggravantes. Il lui est imputé l'importation de 1,24 kg d'héroïne valant Rs 18,6 millions, et "aiding and abetting in the importation of dangerous drugs". Elle avait, par le biais de son avocat, Me Assad Peeroo, interjeté appel devant la Cour suprême, réclamant une révision de la décision de la BRC.

Selon la suspecte, inquiétée début janvier lors d'un exercice de controlled delivery à la suite de l'arrestation d'un Sierra-Léonais qui avait dans ses bagages de l'héroïne à sa descente d'avion, la magistrate n'a pas révélé les facteurs entourant le refus de sa remise en liberté.

"La magistrate a failli à saisir la vraie définition de balancing exercise et aucune preuve concrète n'a été apportée pour établir le risque de récidiver ou de prendre la fuite", avait-elle mentionné dans son affidavit. La chef juge a accédé à la demande de la suspecte, mais lui a imposé des conditions, en prenant en compte le fait qu'elle a un bébé d'un an, malade, et qui a besoin de sa mère pour les soins et l'allaitement. Lucie Mélanie Radegonde doit se rendre au poste de police de sa localité tous les jours entre 6 et 18 heures.