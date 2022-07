Burkina Faso: Elle défend depuis près de trente ans les personnes vivant avec le VIH

Martine Somda lutte contre le conservatisme et les pressions culturelles, religieuses et traditionnelles favorisant la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH.

Martine Somda défend depuis près de trente ans les droits des personnes vivant avec le VIH au Burkina Faso. Portrait par ONUSIDA d'une activiste engagée.

Martine Somda Dakuyo a 34 ans lorsqu'elle est diagnostiquée positive au VIH. Cette annonce, qu'elle décrit comme traumatisante, bouleverse soudainement tous les espoirs et projets de cette mère de quatre enfants. " J'ai beaucoup souffert de la peur de mourir prématurément et dans des conditions déplorables ", explique-t-elle à ONUSIDA.

Malgré un profond sentiment de colère et d'injustice, elle parvient finalement à accepter son statut et va même jusqu'à le rendre publique dans les médias pour encourager les personnes vivant avec le VIH à s'accepter et obtenir de l'aide.

Pionnière

Aujourd'hui, grâce à ses traitements qui contrôlent sa charge virale et la maintiennent en bonne santé, Martine peut espérer vivre une vie heureuse et productive. Elle est l'une des pionnières de la lutte contre le sida au Burkina Faso avec près de 29 ans de combat aux côtés de l'ONG Responsabilité Espoir Vie Solidarité (REVS+). Cette association, dont elle est l'initiatrice et la Présidente du Conseil d'administration, œuvre en faveur de la prévention du VIH, la prise en charge des personnes exposées au virus et la promotion de leurs droits humains.

La lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest et du Centre reste une urgence sanitaire

" La lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest et du Centre reste une urgence sanitaire ", alerte Mme Somda. Bien que le taux de prévalence du VIH s'élève à 0,7% au Burkina Faso, elle nous interpelle sur la situation des populations clés, davantage exposées aux dangers du VIH, et sur les raisons qui conduisent à cette triste réalité.

Elle évoque notamment le contexte politique et sécuritaire de la région, les propositions de lois discriminatoires à l'égard des populations clés et la faible implication des personnes affectées par le VIH dans la lutte contre le sida comme obstacles à une prise en charge effective.

Afin de préserver les populations clés des dangers liés au VIH, Mme Somda a pour ambition de permettre l'accès universel aux méthodes de prévention, lesquelles sont un aspect crucial de la lutte contre le sida.

" Se concentrer sur l'accès effectif à la santé et aux droits des personnes en situation de rejet social et de criminalisation, c'est le défi auquel la lutte contre le sida devra répondre ", affirme-t-elle.

Pour parvenir à un accès universel aux services de prévention, de soins et de suivi, Mme Somda préconise, entre autres, une plus grande implication des personnes affectées par le VIH dans l'élaboration des stratégies nationales de lutte contre le sida, une meilleure reconnaissance des actions menées sur le terrain et l'élimination des inégalités sociales et économiques qui alimentent l'épidémie.

Le conservatisme et des pressions culturelles favorisent la stigmatisation

En outre, elle a fait part à ONUSIDA de ses préoccupations concernant le conservatisme et les pressions culturelles, religieuses et traditionnelles, qui favorisent la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Cette discrimination se manifeste sous diverses formes ; par des attaques verbales ou physiques, des menaces, du harcèlement, des arrestations arbitraires, observe-t-elle.

De tels comportements sont dangereux et représentent un obstacle majeur à la lutte contre le sida, puisqu'ils découragent les personnes vivant avec le VIH à se tourner vers les services appropriés. Il est ainsi urgent de mettre fin à ces violences pour créer un climat favorable au respect et à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. Instaurer un discours plus inclusif, sans préjugés discriminatoires et erronés, permettra une réponse plus efficace et guidée par des valeurs de respect, d'intégrité et d'égalité.

Dénoncer les stéréotypes

C'est dans cette dynamique que REVS+ a mis en place en 2015 des ateliers et formations destinés aux décideurs, dirigeants religieux et coutumiers, professionnels de santé, police et médias. L'objectif de ces activités est avant tout de dénoncer les stéréotypes autour des personnes vivant avec le VIH et de mettre fin à la discrimination.

" La contribution des services communautaires à la réponse au VIH est connue et avérée, en cela qu'elle vient en complémentarité des services offerts par le système sanitaire public ", explique Mme Somda. Assurer la continuité de leurs activités, et permettre au plus grand nombre d'en profiter est une nécessité pour lutter efficacement contre le sida dans la région. C'est notamment grâce à la résilience des réseaux comme REVS+, qui ont assuré le maintien des activités de prévention et des services de prise en charge des personnes affectées par le VIH, que l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les personnes vivant avec le VIH a pu être minimisé.

Enfin, pour garantir l'efficacité de la lutte contre le sida dans la région, et plus particulièrement au Burkina Faso, Mme Somda espère voir des financements plus conséquents et " davantage orientés sur le terrain, sur l'alignement des politiques, des stratégies et en accord avec les besoins des groupes marginalisés ".

Grâce à cet échange avec Mme Somda, ONUSIDA a constaté une nouvelle fois que le chemin à parcourir était encore long pour mettre fin au sida dans la région. Cet objectif est toutefois à portée de main, si l'ensemble des acteurs de la riposte au VIH travaillent conjointement à l'élaboration de stratégies multi-sectorielles. La mise en œuvre de mesures permettant un accès universel aux services de prévention, l'élimination des inégalités et des stéréotypes liés au VIH ainsi qu'une meilleure gestion des investissements sont des priorités incontournables pour mettre fin au sida d'ici 2030.