Sud-Soudan: Le Ministre des AE rencontre le Président Salva Kiir et ses adjoints à Juba

Juba — Le Ministre des Affaires Etrangères et Chef du Conseil Ministériel de l'IGAD, Son Excellence Ambassadeur Ali Al-Sadiq, qui effectue une visite officielle au Sud-Soudan dans le but de soutenir le processus de paix dans le pays et de discuter les aspects des relations bilatérales, a rencontré Lundi Son Excellence le Président de la République du Sud-Soudan Salva Kiir Mayardit, Son Excellence Dr. Riek Machar Premier Vice-Président du Sud-Soudan, et Son Excellence Hussein Abdul-Baqi Akol Vice-Président de la République du Sud-Soudan.

Le Ministre a assuré les dirigeants du Sud-Soudan le souci du Gouvernement du Soudan de parvenir à une paix durable et d'aller en avant avec l'accord de paix revitalisé du Sud-Soudan et de s'appuyer sur les provisions de l'accord grâce à la sagesse dont ont fait preuve les parties à l'accord pour compléter le reste des termes afin d'atteindre la paix durable à laquelle toutes les parties aspirent.

Au cours de ces réunions, le Ministre a écouté un briefing de Son Excellence le Président Salva Kiir et des Vice-Présidents sur le progrès pour la mise en œuvre de l'accord de paix du Sud-Soudan et sur les défis rencontrant certaines des provisions de l'accord, avec leur pleine affirmation de prendre toutes les mesures pour que ces défis soient surmontés moyennant le dialogue entre les parties à l'accord et avec l'aide des pays de la région.

Son Excellence le Ministre a assuré les dirigeants du Sud-Soudan que le Soudan cherche à aider le gouvernement et le peuple du Sud-Soudan à compléter le processus de paix et n'épargnera aucun effort pour soutenir ce processus, basé sur la présidence du Soudan de l'IGAD et des relations étroites entre les deux pays frères.

Il a également discuté le dossier des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens d'aller en avant avec les domaines de coopération entre eux vers des horizons plus larges afin de réaliser les intérêts supérieurs des deux peuples, soulignant le souci du Soudan de promouvoir la coopération conjointe entre les deux pays dans les divers domaines au cours de la période à venir.