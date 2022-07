Afrique Centrale: Rose Christiane Ossouka Raponda à la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC au pays

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République gabonaise, Rose Christiane Ossouka Raponda, a représenté le Président de la République, SEM. Ali Bongo Ondimba, ce lundi à Kinshasa à l'occasion de la XXIe session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté des États de l'Afrique centrale (CEEAC).

Les travaux de cette session ont porté sur le fonctionnement régulier des Institutions de la Communauté, le contrôle et le suivi de la mise en œuvre de ses politiques, ainsi que sur les décisions approuvées par les Instances communautaires.

S'exprimant au nom du Président de la République, Mme Rose Christiane Ossouka Raponda s'est en particulier réjouie de l'amélioration des capacités de la Communauté à mettre en œuvre les instruments à même de garantir sa propre sécurité. " Sur un plan sécuritaire et institutionnel, les actions entreprises pour consolider la Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC) et l'État-major Régional (EMR) sont à saluer et encourager ", a déclaré Mme. le Premier ministre.

Celle-ci a également rappelé que les effets provoqués par la crise entre la Russie et l'Ukraine sur le quotidien des populations de la sous-région entravent sensiblement les capacités des pays de la Communauté à atteindre les objectifs de développement et de prospérité, nécessaires pour garantir la stabilité.

Le Premier Ministre a, par ailleurs, salué au nom du Président de la République, l'initiative de la CEEAC relative à la réorganisation et la gestion des ressources forestières halieutiques.

Pour le Gabon, la paix et la stabilité doivent s'entendre d'un point de vue global (sécuritaire, sanitaire, alimentaire, climatique, etc.) et faire appel à des solutions communes, en particulier sur le plan régional.