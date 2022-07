Gabon: TCHIBANGA/Jean Pierre Doukaga Kassa apporte son soutien matériel aux administrations

Jean Pierre Doukaga Kassa, ministre gabonais en charge de l'Economie numérique, en séjour à Tchibanga, a offert ce lundi 25 juillet, des kits informatiques, bureautiques et autres matériel à certaines administrations, fédérations et chefs de quartiers de Massanga. L'événement a eu lieu en présence du gouverneur de la province de la Nyanga, Nicole Nouhando et bien d'autres autorités administratives.

Ces sont les administrations, fédérations et chefs de quartiers de Massanga qui viennent de bénéficier des kits informatiques et bien d'autres. Des kits qui leur sont offerts par Jean Pierre Doukaga Kassa, ministre gabonais en charge de l'Economie numérique. Il s'agit des postes téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, rames de papiers, débroussailleuses, tôles, chaises, matelas et bien d'autres. Pour le membre du gouvernement, "ce geste n'est autre que la manifestation de la politique de partage prônée par le Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba" dira t-il.

Ce don de matériel offert ce lundi par le ministre de l'Economie numérique Jean Pierre Doukaga Kassa en présence du gouverneur de la province de la Nyanga Nicole Nouhando, faut-il le préciser, est l'oeuvre de la demande des premiers responsables de la Préfecture du département de Mougoutsi, de la Mairie centrale de Tchibanga, du Commissariat de police, de service de la PJ, de la prison centrale, de la Direction d'académie provinciale, du Centre de formation professionnelle, du Secrétariat provincial et des 8 fédérations PDG de la commune et du département de Mougoutsi et les chefs de quartiers.

Au nom des bénéficiaires, le Préfet de Mougoutsi, Romuald Bhongo Mavoungou, a salué le geste et remercié le membre du gouvernement pour cette assistance matériel.

Le maire de la commune de Tchibanga, Jean Charles Yembit Yembit, souhaitant une cordiale de bienvenue a égrainé un chapelet de doléances, notamment le problème d'extension des réseaux d'adduction d'eau potable et l'amélioration des soins à l'hôpital régional Benjamin Ngoubou.

En réponse, le Ministre Doukaga Kassa a dit transmettre à qui de droit, les sujets soulevés. De plus, sur l'assistance matériel, le ministre a indiqué "qu'il s'agit d'une réponse à la sollicitation de certaines administrations et de vulgariser la politique de partage prônée par le Président de la République, Chef de l'État son excellence Ali Bongo Ondimba".

Les bénéficiaires des kits composés de postes téléviseurs, ordinateurs, imprimantes, rames de papiers, débroussailleuses, tôles, chaises, matelas et bien d'autres, ont tout d'abord exprimé toute leur reconnaissance à l'égard du donateur. Aussi, espèrent-ils que d'autres sollicitations auront belle et bien de réponses favorables.