Gabon: Haut Ogooué - Lancement de la 1e édition du tournoi de football et culturel Jean De Dieu NDOUNA

Depuis le 22 juillet dernier et ce jusqu'au 15 aout 2022, les populations du département de la Djoué et ses environs, dans la province du Haut Ogooué vivent avec beaucoup d'enthousiasme, la 1e édition du tournoi de football et culturel dénommé Jean De Dieu NDOUNA qui se déroule à Ossiélé à l'initiative de la famille de (feu) Jean De Dieu Ndouna et amis. A côté des cours de vacances et de la kermesse, les matchs du tournoi pour le " Trophée Intime " ont démarré avec de belles affiches.

Pendant environ trois (3) semaines, les participants issus de tous les villages de la Djoué et les villages environnants appartenant à d'autres villages vont vivre au rythme de ce rendez-vous estival qui souhaite bien s'inscrire dans la durée au nom de la solidarité, l'union des ressortissants de ce département. A long terme, les organisateurs espèrent que ce tournoi ramène au village pendant les grandes vacances, tous ceux qui sont installés hors de la province du Haut Ogooué.

Le président du Comité d'organisation, Eric Ndouna l'a d'ailleurs signifié en ces termes : " Le tournoi de Football et culturel Jean De Dieu Ndouna est un évènement qui prône le développement du département de Djoué à travers la valorisation de la culture et la communion entre les villages de département et ses environs ".

Concernant le " Trophée Intime " qui a déjà démarré, voici qu'on peut des trois (3) premières journées :

1e journée :

NTSONO FC 2 vs 1 ASNO

2e journée :

USD 1 vs 1 AIGLES A

ONGA FC 0 vs 2 AYOLE FC

3e journée :

NGATSOUA FC 0 vs 2 ONGA FA

NTSONO FC 0 vs 0 USD

Poule A : classement

1e Ossielé 4 pts

2e Alliga 2 pts

3e Mbouyi 1 pts

4e Oloua 0 pts

Poule B : classement

1e Ayole FC 3 pts

2e Abalaga 0 pts

3e Onga FC 0 pts

Poule C : classement

1e Onga F.A 3 pts

2e Mbouyi B 0 pts

3e Okouya 0 pts

Les prochaines journées s'annoncent déjà très animées. Même si le plus important pour les organisateurs, c'est construire un d'élan de solidarité entre les fils et filles du département de la Djoué et ses environs.