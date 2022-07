Madagascar: Des membres de l'opposition qui ne décolèrent pas

Ce qui s'est passé samedi dernier a déclenché un tollé dans le microcosme politique. Il a même eu un certain écho à l'extérieur des frontières de la Grande île et de nombreux confrères de la presse internationale ont cherché à connaître la réalité des faits. Les membres de l'opposition ont exprimé leur indignation, mais l'opinion a fait preuve de retenue et n'a pas émis de véritables critiques sur la manière dont les autorités ont agi. Néanmoins, on perçoit qu'un certain malaise s'est installé au sein de la population qui n'a pas compris cette stratégie utilisée pour couper l'herbe sous les pieds des manifestants qui n'avaient montré aucun signe de violence.

Des membres de l'opposition qui ne décolèrent pas

La crainte des autorités était certainement de voir la manifestation organisée par le RMDM dégénérer. On a entendu le préfet dire lors d'un échange téléphonique avec un des leaders de la plateforme que ce rassemblement n'avait pas été autorisé. Ce dernier a soutenu fermement qu'il allait se tenir dans une enceinte privée. La tension était montée d'un cran et on a senti que le sit-in qui a eu lieu par la suite allait continuer.

Pour ne pas disperser la foule déterminée à rester sur place, l'arrestation rapide et sans bavure des deux membres du TIM a coupé l'élan des manifestants. On sait ce qui est arrivé par la suite. Les deux leaders du TIM ont été emmenés à Fiadanana et ont été relâchés dans la soirée. Mais les réactions politiques ont été vives et les membres de l'opposition n'ont pas mâché leurs mots. Les animateurs de l'émission " Miara-manonja " ont décidé de ne plus intervenir sur les ondes de AZ Radio pour protester énergiquement contre ce qui s'est passé samedi dernier.

Ils ont dû agir ainsi pour faire prendre conscience de la situation actuelle à la population malgache. On ne sait pas quelle sera la suite des événements, mais à en croire le RMDM, les manifestations continueront.