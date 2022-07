Sénégal: BRVM - Plus de 5 milliards FCFA de transactions enregistrés ce 26 juillet 2022.

Alors que le marché est dans une situation morose avec un repli des deux indices, il a été enregistré des transactions de plus de 5 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce mardi 26 juillet 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

La valeur totale des transactions s'est en effet établie à 5,615 milliards de FCFA contre 541,010 millions de FCFA la veille.

Du côté des indices, un repli général est noté. L'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse), a ainsi enregistré une baisse de 0,17% à 208,33 points contre 208,69 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a baissé de 0,56% à 161,47 points contre 162,38 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions s'est retrouvée avec une baisse de 11,005 milliards de FCFA à 6271,163 milliards de FCFA contre 6282,168 milliards de FCFA le lundi 25 juillet 2022.

Celle du marché obligataire a par contre enregistré une hausse de 4,306 milliards à 8018,102 milliards de FCFA contre à 8013,796 milliards de FCFA précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 1 825 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 3,36% à 2 305 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 2,38% à 6 245 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 1,27% à 5 965 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (plus 0,87% à 1 165 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,39% à 2 130 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins 6,87% à 6 375 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 5,03% à 850 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d'Ivoire (moins 2,95% à 4 270 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 1,52% à 1 625 FCFA).