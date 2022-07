Cote d'Ivoire: Nouvelles législations sur le commerce dans l'espace UE - L'Assemblée nationale invitée à ouvrir les discussions avec Bruxelles dans l'intérêt des parties

Anticiper par le dialogue avec le parlement européen afin de ne pas être surpris ou défavorisé par les nouvelles législations européennes en préparation sur le commerce intérieur. C'est ce qui a conduit l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, Jobst Von Kirchman à animer une séance d'information parlementaire, hier vendredi 22 juillet, devant les députés de la commission des Affaires Economiques et Financières et de la commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement présidées respectivement par les honorables députés Émile Guirieoulou et Youssouf Traoré.

Le diplomate européen a informé les parlementaires ivoiriens de ce que de nouvelles législations relatives à la déforestation et au devoir de diligence des entreprises en matière de développement durable sont en préparation à Bruxelles (siège du Parlement européen). Il leur a ensuite rappelé le contexte de la prise de ces mesures. " Aujourd'hui les citoyens en Europe ne veulent plus des produits issus de la déforestation ou du travail des enfants. Ils veulent des produits qui respectent les droits fondamentaux et environnementaux. Pour cela, ils sont prêts à payer cher. Les politiques à leur niveau sont en train de suivre en adoptant de nouvelles législations ", a-t-il expliqué.

" La première législation adoptée comme proposition au Parlement européen porte sur la déforestation. Et si elle est adoptée, dès janvier 2024, les produits issus de la déforestation ne pourront plus être vendus sur le marché européen ", a-t-il poursuivi. Quant à celle relative au respect des règles fondamentales et environnementales par les entreprises, elle pourrait entrer en vigueur à partir de 2027, selon lui.

" Nous sommes conscients que ces lois que nous nous imposons d'abord à nous-mêmes pourraient avoir des impacts sur les relations commerciales avec nos partenaires économiques comme la Côte d'Ivoire ", a-t-il précisé. C'est en cela qu'il préconise un partenariat mutuel entre les institutions.

" Il est très important que le dialogue s'établisse pour comprendre ce qui se passe en Europe et vice-versa dans l'intérêt des deux peuples ", a-t-il indiqué. Il a salué dans ce sens le lobbying de l'exécutif ivoirien et demandé la poursuite du dialogue entre le parlement européen et ivoirien sur ces questions. Les présidents Guirieoulou et Traoré se sont montrés favorables à l'ouverture du dialogue avec leurs homologues de Bruxelles pour des discussions à l'issue desquelles chaque partie pourrait trouver son compte.