Sénégal: Deng Li, Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Chine - " Les importations chinoises depuis l'Afrique ont atteint 50,2 milliards de dollars en début 2022 "

Les importations chinoises depuis l'Afrique ont connu pour les premiers cinq mois de cette année 2022 un bond qualitatif avec 19,5% de croissance. Selon Deng Li, vice-Ministre des Affaires étrangères de la Chine, ces importations ont atteint durant cette période 50,2 milliards de dollars (environ 32 000 milliards FCfa).

BEIJING (CHINE) - Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ne semblent pas souffrir de l'effet de la pandémie de la Covid-19 ou de la crise russo-ukrainienne. Les importations chinoises en provenance de l'Afrique ont connu un saut qualitatif et quantitatif. "Pour les premiers cinq mois de cette année, les importations chinoises depuis l'Afrique ont atteint 50,2 milliards de dollars (environ 32 000 milliards FCfa), soit une croissance de 19,5 %", a annoncé, mercredi dernier, Deng Li, vice-ministre des Affaires étrangères de la Chine. M. Li procédait à l'ouverture, à Beijing, du 11ème Forum des Think Tanks Chine-Afrique.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présentiel et en ligne, est une continuation de la 8ème édition du Forum de la coopération sino-africaine (Focac) qui a eu lieu à Dakar, au Sénégal, en novembre 2021. " Nous avons établi 4 centres conjoints de démonstration sur les technologies agricoles ouverts aux importations des produits agricoles africains et plusieurs contrats ont été paraphés. Sur le plan commercial, nous devrons accélérer les mises en œuvre des conduites de repère et renforcer notre coopération dans les domaines des chaines industrielles et d'approvisionnement ", a ajouté Deng Li. Selon lui, au cours des quatre décennies, la Chine a réalisé deux miracles, à savoir une croissance économique rapide et une stabilité durable de la société.

" Pour tous les pays qui souhaitent accélérer leur croissance économique en gardant leur indépendance, la Chine leur a offert son appui et les aide à renforcer leur confiance et leur capacité à poursuivre leur propre ambition", a-t-il poursuivi. Il a souligné que lors du dialogue pour le développement mondial, le président Xi Jinping a invité les pays en développement à approfondir leur coopération et bâtir un partenariat solidaire équilibré pour qu'aucun pays ne soit laissé en rade. " La Chine, à travers le Belt and road initiative (Bri), le Focac, s'est engagé à apporter sa propre contribution pour le développement des pays partenaires à travers le monde. La coopération pour le développement est un pilier important de la coopération sino-africaine ", a précisé Deng Li.

Pour l'ancien Premier ministre malien, Moussa Mara, qui a aussi participé en ligne à ce Forum des Think Tank Chine-Afrique, le partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique qui a été décliné par le discours du président Xi Jinping qui a été prononcé à Dakar, lors du Focac, est d'actualité. " Nous devons maintenant lui donner un contenu politique, diplomatique, sécuritaire, et sur la vision relative au multilatéralisme avec la réforme des Nations unies.

Il y a aussi le contenu économique parce que ce sont les inégalités économiques et sociales qui expliquent la plupart des tensions dans le monde. La question de l'emploi des jeunes, la question de l'industrialisation de l'Afrique, du soutien à l'équipement et aux infrastructures, le partenariat à travers les investissements durables dans d'autres secteurs, autres que les mines, les hydrocarbures, doivent être la base du nouveau partenariat stratégique qui est nécessaire entre la Chine et l'Afrique", a-t-il souhaité.

Le thème de cette rencontre qui s'est déroulée en deux jours était : "Promouvoir l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine avec une action conjointe sur l'Initiative pour le développement mondial". Elle a enregistré la participation de personnalités académiques et médiatiques sénégalaises comme Pr Ahmadou Aly Mbaye, Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), Abdou Diaw, journaliste-économiste et enseignant à l'Ucad, Amadou Diop, journaliste au Quotidien national Le Soleil et ancien participant du programme de familiarisation de la Chine exécuté par le Ministère des Affaires étrangères de ce pays.