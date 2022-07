Algérie: Festival national de l'habit traditionnel - Adoption d'une approche académique dans le traitement de ce thème

Alger — La commissaire du Festival national de l'habit traditionnel algérien, Faiza Riache a affirmé, mardi, au Bastion23 à Alger, que cette manifestation organisée du 30 juillet au 02 août, adoptera la formule académique dans le débat et l'examen du thème de l'authentification de cet habit, tout en sortant avec des résultats concrets qui permettent d'archiver cet ancien legs culturel.

L'intervenante qui est également directrice du Centre des arts et de la culture au Bastion 23, a indiqué lors d'une rencontre avec la presse en vue de présenter la 5e édition du festival, que la manifestation coïncide avec la célébration par l'Algérie du soixantenaire de l'indépendance. C'est pourquoi, a-t-elle ajouté, cet acte culturel a été corrélé à la résistance populaire et à la Guerre de libération nationale, ajoutant que ce festival "célèbre cinq habits traditionnels, à savoir le Burnous, la Melhfa, la Kachabia, le Haik et la M'laya".

Cet événement connaîtra la participation d'une pléiade d'académiciens et de spécialistes dans les domaines du patrimoine, en sociologie, en psychologie et dans d'autres spécialités, comme l'affirme le programme de la manifestation qui englobe plusieurs conférences qui tentent d'étudier l'identité à travers l'habit, en mettant l'accent sur "l'habit et la résistance".

Les organisateurs ont consacré un espace pour la lecture exposant les livres propres à l'habit traditionnel.

En outre, soixante dix exposants de 30 wilayas prennent part aux expositions qui se poursuivent jusqu'à la fin de l'année.

Le programme du festival comprend un colloque national intitulé " l'habit traditionnel algérien" " les formes de la résistance entre la mémoire et le présent", et ce, au Palais de la culture Moufdi Zakaria.

Le Bastion 23 abritera également une table ronde sur le patrimoine de Ouled Nayel, avec la participation d'académiciens et de chercheurs.