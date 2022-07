Afrique: Signature d'un mémorandum d'entente entre l'ARPCE et son homologue du Niger

Alger — Un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération entre l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) et l'Autorité nigérienne de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) a été signé à Alger en marge de la 6e Conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des télécommunications.

La cérémonie de signature, qui s'est tenue lundi soir, s'est déroulée sous la supervision du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et du ministre nigérien de la Poste et des Nouvelles technologies de l'information, Moussa Hassane Barazé.

Ce mémorandum, signé par le président du Conseil de l'ARPCE, Zineddine Belattar, et de la présidente du Conseil national de l'ARCEP, Bety Aïchatou Habibou Oumani, vise à renforcer les relations de coopération entre les deux instances dans les domaines de la poste et des communications électroniques, a-t-on précisé auprès du ministère de la Poste et des Télécommunications.