Algérie: JM-2022 - "Le COA prendra en charge la préparation des athlètes boursiers"

Alger — Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad, a assuré mardi à Alger que son instance "prendra en charge" la préparation des athlètes boursiers, "en attendant le règlement de leurs dossiers administratifs". "Afin d'éviter les retards, le COA prendra en charge la préparation des athlètes boursiers en attendant le règlement de leurs dossiers administratifs, en prévision des prochaines échéances internationales, dont les Jeux olympiques de Paris 2024", a déclaré Hammad, lors d'une rencontre d'évaluation de la participation algérienne aux JM-2022, tenue à la salle de conférence du complexe olympique Mohamed Boudiaf, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, et en présence des présidents des Fédérations algériennes et de leurs encadrements techniques.

"Il faut réfléchir à octroyer beaucoup plus de moyens aux athlètes et cibler les spécialités susceptibles de gagner des médailles olympiques, à l'image de l'athlétisme ou l'Algérie possède cinq athlètes dans le top mondial sur 800 m, ou encore la boxe, le judo et l'haltérophilie", a-t-il ajouté, après avoir félicité les athlètes médaillés lors des joutes d'Oran.

Concernant les JM-2022, le président du COA a estimé que "l'Algérie a relevé le défi d'organiser une compétition de grande envergure", tout en souhaitant que "les résultats obtenus soient une motivation pour les athlètes, afin de redoubler d'efforts pour honorer les couleurs nationales lors des grands rendez-vous sportifs".

Les JM-2022 d'Oran ont rassemblé 3390 athlètes de 26 pays, qui ont concouru dans 24 disciplines.

L'Algérie a remporté un total de 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze), terminant 4è au classement général par nations: une performance sans précédent dans l'histoire de la participation algérienne aux Jeux méditerranéens.