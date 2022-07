Algérie: Constantine - Hommage aux athlètes médaillées aux JM 2022 et aux lauréats du Bac

Constantine — Une cérémonie en l'honneur des athlètes de Constantine médaillés aux Jeux méditerranéens (JM -Oran 2022) et les lauréats du Baccalauréat (session 2022) a été organisée mardi à l'initiative des autorités locales. L'initiative constitue un "signe de reconnaissance" envers ceux qui ont "œuvré avec persévérance" pour être à la hauteur et honorer la wilaya, en décrochant les "premiers titres" dans les compétitions et épreuves, ont estimé les médaillés et les lauréats honorés.

Le boxeur international, Chouaib Bouloudinat (médaille de bronze en + 91kg aux JM Oran 2022) honoré à cette occasion, a salué l'initiative locale qui constitue selon lui "un encouragement pour les athlètes de la wilaya", appelant à davantage "d'encadrement et d'accompagnement des athlètes".

Médaillé d'argent au championnat d'Afrique à Yaoundé (Cameroun) entre autres, le boxeur constantinois Chouaib Bouloudinat a émis le vœu de voir "un jour sa ville natale "récupérée son aura d'antan dans les différents domaines de l'éducation et du sport", appelant dans ce sens à "davantage d'intérêt par les autorités locales pour les jeunes talents".

De sa part, la jeune boxeuse constantinoise Ichrak Chaib (66kg) qui a décroché la médaille d'argent aux Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran a salué l'initiative et a appelé les autorités locales à soutenir et à accompagner les sportifs toutes disciplines confondues et à travers toutes les phases de préparation pour de meilleurs résultats dans les prochaines compétitions.

De son coté, le nageur constantinois Jaouad Sayoud qui a remporté la médaille d'or du 200 m 4 nages des Jeux méditerranéens a mis en avant l'importance de ce genre d'initiatives dans l'encouragement des "gagnants".

L'occasion a été mise à profit pour honorer également le champion Ayoub Helassa qui a remporté la médaille d'or en karaté aux jeux mondiaux en Amérique en plus des stadiers ayant participé à l'organisation des Jeux méditerranéens Oran 2022.

Les lauréats du Bac qui ont été également honorés à cette occasion ont exprimé leur gratitude face à ce geste de reconnaissance qui vient couronner les efforts déployés le long de l'année.

Douaâ Boucenna, Yousra Benhmèd et Oumaima Soltane classées respectivement première deuxième et troisième au Bac à l'échelle de la wilaya de Constantine ont indiqué que le parcours du succès est encore long, souhaitant réussir aux prochaines épreuves des études supérieures.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le chef de l'exécutif local, Messaoud Djari saluant les médaillés et lauréats du Bac pour avoir honoré Constantine par les résultats obtenus chacun dans son domaine, a réitéré l'engagement de l'Etat à être à leurs cotés en les appuyant et encourageant par tous les moyens disponibles.