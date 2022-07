Congo-Brazzaville: Fentes labio-palatines - Des soins gratuits ouverts à Brazzaville

L'association Sourire Congo spécialisée dans les opérations des fentes labio-palatines, en partenariat avec l'ONG américaine Smile Train, a animé, le 26 juillet dans l'auditorium du Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville (CHU-B), un point de presse pour fixer l'opinion sur les enjeux du programme mis en place incessamment dont le but principal est la prise en charge des personnes ayant des défigurations.

Informer les médias clés et divers acteurs, les parties prenantes et les bénéficiaires sur la nouvelle orientation de cette campagne afin de donner au public les informations adéquates pour démystifier la fente ; aider à mieux sensibiliser la population et toutes les parties prenantes sur la prise en charge des fentes labio-palatines ; permettre de lutter contre toutes les formes de maltraitance dont sont victimes les patients porteurs de fentes labio-palatines ; assurer la plaidoyer pour l'accès au traitement gratuit et des soins complets, sûrs et de qualité au CHU, ont été les principaux objectifs du point de presse tenu en présence de Ulrich Judicaël Biez.

Ce dernier s'est réjoui de cette approche communicationnelle qui permet l'augmentation du nombre des foyers connaissant l'existence du programme. Ainsi, le Dr Bredel Mabika, coordonnateur de SOS Sourire Congo, et le Dr Marie Lysette Ngoua Essininguélé, chirurgien Maxillo-Facial, secrétaire général de SOS Sourire Congo, ont tour à tour axé leur communication sur le contexte de ce programme de chirurgie gratuite des fentes labio-palatines au Congo et l'intérêt de sa mise en œuvre.

" Ce programme étant mis en place avec l'appui du CHU et financé par l'ONG américaine Smile Train, organisation sœur basée aux Etats-Unis, évoluant dans le même domaine, se résume sur les soins globaux et intégrés, notamment la chirurgie, les troubles de langage, les rapports avec les enfants (troubles de malnutrition, etc.), d'où la nécessité de monter un programme de prise en charge permanent.

Ce qui signifie que quand nous recevons un enfant qui a une malformation, il fait le même itinéraire comme tous les patients et sera prise en charge par l'association ", a dit le Dr Bredel Mabika. De nombreuses facilitations prioritaires seront menées au cours de ce programme, ont ajouté les orateurs. Ce sont, entre autres, la chirurgie gratuite et régulière des fentes sur une longue période, la prise en charge orthophoniste (amélioration des difficultés de langage), la prise en charge des malnutritions, la formation continue ciblée, la recherche clinique sur la thématique des fentes.

Cibles

Enfants et adultes ayant une fente labio-palatine ; enfants et adultes ayant été opérés pour une fente et qui ont besoin d'une réparation secondaire ; enfants malnutris avec fente labio-palatine ; et enfin retard de langage avec fente palatine.

Signalons que jusqu'ici quarante-cinq enfants ont été reçus, vingt-deux ont été éligibles et quinze viennent de l'intérieur du pays.

Smile Train est une organisation non gouvernementale humanitaire, de droit américain et d'action internationale dont l'objet principal est de promouvoir la prise en charge globale et intégrée de fentes labiopalatines de façon permanente par les acteurs locaux.

C'est dans cette optique qu'après un long processus d'audit et d'évaluation qui a duré près d'une année, un contrat de partenariat a été signé en décembre 2021 entre SOS Sourire Congo et Smile Train, donnant lieu à ce programme de gratuité aux profits des habitants du Congo avec l'appui du CHU de Brazzaville comme structure d'accueil, partenaire de SOS Sourire Congo.