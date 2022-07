Congo-Brazzaville: Tournoi UBA Futsal Ligue - UBA vainqueur de la première édition

L'équipe d'UBA Bank a remporté le 23 juillet la compétition en battant celle de la Mucodec (2-1), au terme d'une finale âprement disputée. La meilleure attaque du tournoi était la première à ouvrir le score. Mais cet enthousiasme engendré par ce but a fini par s'éteindre avant la pause quand UBA a rétabli l'équilibre. Elle a marqué et ensuite fait le break dans les cinq dernières minutes. Mission accomplie pour cette équipe qui a rendu fière la direction générale en faisant un carton plein.

" Nous avons promis de remporter cette coupe. Nous sommes contents d'avoir atteint cet objectif. Nous étions menés au score et dès lors que nous avons égalisé, c'était le tournant du match. Ce trophée est dédié à la direction générale qui a cru en nous ", a déclaré Abraham Agbakosso, le capitaine d'UBA Bank.

La Mucodec n'a pas démérité. Elle a disputé cinq matches pour quatre victoires et une défaite avec trente buts marqués contre deux encaissés. " Bien sûr nous acceptons cette défaite. D'une part l'organisation a faussé. Nous jouons d'habitude 25x2. Aujourd'hui, on a joué 20x2. C'est un handicap. En plus, c'est un tournoi corporatif.

Ceux qui viennent jouer sont censés travailler dans ces entreprises. Mais en face, c'est un effectif constitué de toutes pièces pour la finale. Nous avons perdu la tête haute parce que nous avons joué avec le même effectif du début à la fin. Nous nous connaissons ", a expliqué Kenom Makengo, le secrétaire général de la Mucodec.

La troisième place est revenue à Fonea, vainqueur d'Ecobank (8-1). MTN a pris la 5e place, grâce à sa victoire (4-2) sur RDM. NSIA non vie a battu NSIA vie (10-4), match comptant pour la 7et 8e places." C'est un plaisir, car notre mission est de faire en sorte que les travailleurs soient en bonne santé. Nous sommes satisfaits de la compétition. On attend très rapidement de faire l'analyse de ce qui s'est passé pour projeter la saison prochaine ", a souligné le président de la Ligue de Brazzaville du sport du travail.

" Avec le Futsal, on apporte une nouvelle offre de service. Ce que nous cherchons chaque année, c'est de pouvoir apporter de produits de ervices de compétitions qui vont satisfaire les besoins des travailleurs pour être sportifs. On a apporté un plus. C'est une innovation, parce qu'on a jamais organisé de tournois de Futsal. Je ressens que les équipes sont contentes ", a ajouté Rodrigue Dinga Mbomi.