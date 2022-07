Congo-Brazzaville: Législatives 2022 - Le PCT aborde le second tour avec sérénité

interview

Ayant obtenu 103 sièges sur 151 au premier tour des législatives, le Parti congolais du travail (PCT) affirme aborder le second tour avec serenité, selon le secrétaire permanent chargé de la communication et des technologies de l'information et de la communication, Parfait Romuald Iloki.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B) : Quelle projection faites-vous en tant que porte-parole du PCT sur le second tour des législatives ?

Parfait Romuald Iloki (P.R.I) : Le PCT n'a jamais été surpris par un scrutin donné parce qu'il est une formation politique de démocratie, de débat et d'élection. Nous préparons sereinement les échéances électorales. Concernant les élections législatives en cours, nous étions aussi au point pour les affronter avec succès. C'est ainsi qu'au premier tour, d'après les résultats provisoires, le PCT qui avait présenté 122 candidats a obtenu 103 sièges sur 151.

Pour le second tour, il a quatorze candidats en ballotage sur les 25 sièges qui restent à conquérir à travers le pays, parmi lesquels trois à Brazzaville, quatre dans la Bouenza, deux dans le Niari, deux dans le Pool, un dans le Kouilou et deux à Pointe-Noire.

L.D.B : Le PCT est-il satisfait des résultats du premier tour ?

P.R.I : Nous sommes fiers des résultats qui ne sont autres que le fruit du travail abattu sur le terrain...

Notre parti étant suffisamment représenté à l'échelle nationale, à travers les douze fédérations et comités installés dans tous les districts ainsi que nos comités dans les seize communes, notre victoire était assurée. Aux élections législatives passées, le PCT avait quatre-vingt-seize députés et si à l'issue des consultations en cours nous avons obtenu cent-trois au premier tour, c'est pour nous un motif de satisfaction.

L.D.B :Votre parti a eu cent trois sièges au premier tour. Certaines langues vous taxent de gourmand. Que dites-vous ?

P.R.I : Nous sommes en démocratie qui symbolise la loi du nombre et du débat d'idées. Etant le parti le mieux organisé sur l'ensemble du territoire national, il est aussi important que nous obtenions le plus de sièges. Si certains nous qualifient de gourmands, nous pensons plutôt que ce n'est pas raisonnable.

L.D.B : Certains candidats de la majorité présidentielle s'affrontent au second tour des législatives. Que se passe-t-il ?

P.R.I : Il n'y a rien ! Mais, c'est aussi cela la subtilité d'une élection.Tout au moins, les membres et sympathisants du PCT ont reçu des consignes. Ils savent, par exemple, que si un candidat de la majorité présidentielle va en ballotage avec un candidat de l'opposition, toute la majorité présidentielle doit le soutenir. C'est le cas pour les trois circonscriptions de Brazzaville et les quatre de la Bouenza, notamment à Mouyondzi, Madingou commune et Boko Songho.

Nous sommes aussi objectifs sur certains partis qui ne sont pas de la majorité présidentielle mais que nous qualifions des partis de bon sens tel que le Parti républicain et libéral (PRL). Etant en ballotage avec un autre parti dans la deuxième circonscription de Kinkala dans le Pool, la majorité présidentielle va soutenir le candidat du PRL.

L.D.B : Au regard des résultats du premier tour, on s'attend à une Assemblée monocolore ?

P.R.I : Notre hémicycle sera toujours multicolore avec les cent-cinquante-un députés que la loi prévoit. Le PCT sera certes majoritaire mais il y aura aussi des députés des autres formations politiques ainsi que des indépendants.

Nous demandons aux membres et sympathisants du PCT d'aller massivement au vote.