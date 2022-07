Burkina Faso: Ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture - vers une feuille de route pour " séduire " les partenaires

Le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Victor W. Bonogo, a présidé, le mardi 26 juillet 2022, à Ouagadougou, la première session de l'année de la Coordination nationale des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CNRGAA).

La Coordination nationale des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture (CNRGAA) veut disposer d'une feuille de route assortie d'un budget capable d'inciter le gouvernement et les partenaires à la soutenir davantage. En effet, elle a tenu sa première session de l'année, le mardi 26 juillet 2022, à Ouagadougou. Selon le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Victor W. Bonogo, l'objectif de la rencontre est de faciliter la coordination et de renforcer la synergie d'actions pour une mise en œuvre des instruments et des activités de CRGAA pour répondre à ses sollicitations. A l'en croire, une synergie d'actions est nécessaire voire indispensable car, elle implique la présence de plusieurs acteurs et parties prenantes. En effet, a-t-il fait savoir, les sous-secteurs des ressources génétiques sont multiples. " Il s'agit des ressources phytogénétiques, zoogénétiques, forestières, aquatiques et génétiques associées ", a-t-il relevé.

A l'entendre, chaque sous-secteur s'occupe des questions touchant à la conservation et à l'utilisation durable des ressources génétiques présentant un intérêt pour l'alimentation et l'agriculture. De l'avis de M. Bonogo, la CRGAA a été établie en application de l'article VI.1 de l'acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). " Elle est une tribune intergouvernementale de débats et de négociations sur les questions relatives à la biodiversité au service de l'alimentation et de l'agriculture ", a-t-il expliqué. Le secrétaire général a également rappelé que c'est lors de l'élaboration du rapport national du Burkina Faso sur l'état de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture en 2016 que la nécessité de la création de la coordination nationale s'est avérée nécessaire. De son avis, la CNRGAA a pour mission de suivre constamment toutes les questions relatives aux politiques, programmes et activités de la FAO dans le domaine des ressources génétiques.

S'inspirer de la stratégie

A l'écouter, cet organisme des Nations unies a élaboré une stratégie intitulée " Stratégie de la FAO relative à l'intégration de la biodiversité dans tous les secteurs de l'agriculture " et son plan d'actions 2021-2023. " Le Burkina Faso devra s'inspirer de cette stratégie ", a-t-il suggéré. Pour ce faire, il a invité les participants à intégrer cette vision dans l'ensemble de leurs actions en faveur du secteur agricole. Il a, par ailleurs, relevé qu'au titre de l'intersession de 2021 à 2023, la commission lors de sa dernière session a invité les membres à, entre autres, concourir à une transition vers des systèmes agro-alimentaires plus efficaces, inclusifs, résilients et d'envisager la mise au point des propositions de financement en faveur de la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture. Cette session est la toute première de la commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture créée en août 2017 par un arrêté interministériel. Elle favorise la concertation entre les acteurs, les institutions intéressées et les parties prenantes en matière de gestion des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture en vue de créer une synergie d'actions.