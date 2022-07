Madagascar: Le groupe Mage 4 à Tuléar - 100% de la recette pour le Collège Sacré-Cœur de Tsianaloka

Deux membres du groupe Mage 4 sont natifs de Tuléar, Élysée et Gégé. Ils ont étudié au Collège Sacré-Cœur (CSC) de Tsianaloka. Au sommet de leur succès, les membres de Mage 4 se sentent redevables envers leur collège.

Un spectacle inédit de Mage 4, deux mois de préparation, trois camions de matériels de sonorisation. Quatre mages, au lieu de trois qui sont venus apporter des cadeaux au nouveau né de Bethléem. Le groupe joue sous la direction artistique et l'encadrement de la Production Ivenco. Tous les efforts, toutes les attentions sont portés sur la réussite de ce concert du vendredi 29 au Marina Blue, réservé aux VIP bienfaiteurs du collège. Celui du 31 juillet au Stade Aloalo CSC est dédié aux fans de la formation. Il s'agit d'une initiative et d'une organisation concoctées par Mamy Gotso. Pour ce faire, il a fait appel à toutes ses connaissances et amis pour mettre la main à la poche.

La nécessité d'aider le CSC s'est faite flagrante après la disparition des frères canadiens de la Congrégation des Frères du Sacré-Cœur (Fr. Lefebvre et Romain Legaré), lesquels recevaient un conteneur de dons tous les trimestres. À présent, plus de don. Alors que les délestages de la Jirama à Tuléar empêchent les élèves d'étudier le soir. Le frère directeur a souhaité disposer de panneaux solaires pour éviter les délestages. L'Association Scolaire du Collège (ASCO) n'a plus de matériel pour faire du sport ou de la musique. Le collège a vraiment besoin d'un coup de pouce pour combler ce manque. Il ne faut pas compter sur le menu écolage des élèves pour acquérir le matériel nécessaire pour une centrale solaire et faire ressusciter l'ASCO de ses cendres, ce qui justifie le concert des Mage 4 à la fin de ce mois.