Maroc: La Chambre des représentants renforce sa présence active dans les relations extérieures et la diplomatie parlementaire (Talbi Alami)

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, a affirmé, mardi à Rabat, que la Chambre des Représentants a poursuivi ses travaux et sa présence active, influente et attentive aux niveaux des relations extérieures et de la diplomatie parlementaire, et ce dans la droite ligne des constantes de la politique étrangère du Royaume telles que définies et parrainées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et dans le cadre de la coordination et de la coopération avec la diplomatie officielle et la Chambre des Conseillers.

Dans son allocution à l'occasion de la clôture de la deuxième session de l'année législative 2021/2022, M. Talbi Alami a souligné que le parlement a accueilli et participé au niveau de la présidence, du bureau de la Chambre et des sections parlementaires à une trentaine de conférences et réunions générales et thématiques multilatérales, à l'échelle internationale, continentale et régionale.

Ces conférences et réunions ont été axées sur des sujets d'actualité tels que la lutte contre le terrorisme, la défense de la paix et de la démocratie, l'immigration, les droits de l'homme, l'impact de la pandémie sur l'économie mondiale, l'environnement, l'inclusion des jeunes dans le développement, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc.

Après avoir relevé que les réunions bilatérales tenues au sein de la Chambre des représentants au niveau de la présidence, du bureau, des groupes et des commissions parlementaires, plus de quarante rencontres, M. Talbi Alami a précisé que la participation de la Chambre à ces conférences, réunions et discussions bilatérales a constitué une occasion pour expliquer davantage et défendre les causes nationales vitales, au premier rang desquelles la question de l'intégrité territoriale du royaume et la dynamique de développement que connaissent les provinces du sud, et la participation avec les habitants de ces régions et leur mobilisation pour gagner le pari du développement et leur contribution avec un enthousiasme qualitatif aux différentes échéances électorales afin de choisir les institutions territoriales et nationales.

Parmi les événements les plus marquants accueillis par le Parlement marocain au cours de cette session, a ajouté M. Talbi Alami, figurent les travaux de la dixième session du Parlement international pour la tolérance et la paix, qui s'est tenue à Rabat et à Dakhla, et la 26ème session extraordinaire du Forum des présidents et présidentes des pouvoirs législatifs d'Amérique centrale, des Caraïbes et du Mexique (Fobriel), en plus des travaux de la session plénière et du forum parlementaire Maroc-Communauté andine.

S'agissant des partenariats et des programmes de coopération internationale, il a indiqué que la Chambre des Représentants s'est engagée dans la mise en œuvre d'un projet de jumelage institutionnel financé par l'Union européenne, qui réunit les institutions législatives de France, de République tchèque et de Belgique, soutenues par quatre institutions législatives d'Italie, du Portugal, de la Hongrie et de la Grèce.

D'autre part, M. Talbi Alami a déclaré que le Royaume, comme d'autres pays, porte le fardeau de trois contextes internationaux sans précédent en termes de sévérité, d'extension, d'intensification et de défis qu'ils produisent, expliquant que cela est lié à la pandémie "Covid-19", ses répercussions économiques et sociales, son coût financier élevé et la guerre en cours dans l'Est de l'Europe de l'Est, avec ses retombées sur le niveau d'approvisionnement du monde en matières premières, notamment en carburants et en céréales.

Outre ces deux contextes, et en conséquence de ceux-ci, a souligné M. Talbi Alami, "Nous sommes, comme le reste de la communauté internationale, confrontés à la hausse des prix, notamment des prix de l'énergie, et à leurs répercussions sur le coût de la vie. Et à ces trois facteurs négatifs, le Maroc souffre d'une sécheresse sans précédent avec tous les effets qui en découlent sur la production agricole et l'eau".

A cet égard, il a salué la capacité du Royaume à absorber ces chocs, et la capacité de l'économie marocaine à résister, grâce aux réformes adoptées il y a plus de deux décennies sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui dirige le Maroc avec sagesse, perspicacité et une vision stratégique proactif et anticipatif, comme cela a été démontré dans le contexte de la pandémie, et dans de nombreux autres contextes.

M. Talbi Alami a conclu que le Royaume continue, au milieu de ces mutations, à consolider son pouvoir en tant que force démocratique montante, à renforcer son rôle central en tant que partenaire sincère dans la construction de la paix et la réalisation du développement, et à continuer à consolider ses droits historiques et légitimes concernant son intégrité territoriale avec le soutien de plusieurs pays, y compris les forces qui influencent la décision internationale, aux positions et à la vision du Royaume pour régler le conflit artificiel autour des provinces du sud, mettant l'accent dans ce sens sur le plan d'autonomie comme la solution unique et possible à ce différend dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume.