Maroc: Chambre des représentants - Clôture de la deuxième session de l'année législative 2021/2022

Rabat — La Chambre des représentants a clôturé, mardi, la deuxième session de l'année législative 2021/2022.

Intervenant à cette occasion, le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, a indiqué que l'action institutionnelle requiert de dresser le bilan de la première Chambre à l'issue de chaque session législative, dans le sillage de ses prérogatives constitutionnelles et ses fonctions institutionnelles et politiques, en vue d'enrichir le débat public et de fournir les informations et données aux électeurs pour qu'ils soient informés de l'action de l'institution.

M. Talbi Alami a également souligné que la Chambre des représentants s'est acquittée durant cette session de ses missions constitutionnelles et institutionnelles dans le cadre de l'exercice de ses différentes attributions, en matière de contrôle, de législation, d'évaluation des politiques publiques et de diplomatie parlementaire, tout en diversifiant ses initiatives en interaction avec les contextes nationaux et internationaux et les attentes et aspirations de la société marocaine.

Le fait de renforcer le contrôle de l'action législative et l'évaluation de l'action de la Chambre reflète "notre volonté institutionnelle collective, opposition et majorité, d'interagir et de répondre aux attentes de la société, conformément à la nouvelle de l'action des institutions", a-t-il poursuivi.

S'agissant de l'action des commissions parlementaires permanentes, M. Talbi Alami a passé en revue les principaux sujets qui ont focalisé l'attention lors des travaux de la Chambre, aussi bien au niveau des commissions que lors des séances plénières, citant à cet égard la gestion de l'eau et le stress hydrique enregistré dans différentes régions du Royaume en raison du manque des précipitations.

Il s'agit aussi de la question relative à l'énergie à la lumière de la hausse des prix à l'échelle internationale, a-t-il noté, mettant en exergue les mesures d'accompagnement entreprises pour réduire les effets de cette envolée sur les services et les produits de consommation et par ricochet sur le pouvoir d'achat.

Parmi les questions adressées à l'exécutif qui revêtent une importance particulière figurent aussi la stratégie économique générale pour faire face aux fluctuations mondiales des prix et les entraves et enjeux du système de santé dans le Royaume, auxquelles le Chef du gouvernement a répondu lors des questions orales devant la Chambre des représentants, a-t-il enchainé.

Il a relevé, dans ce sillage, que le nombre des questions discutées dans le cadre des séances plénières consacrées aux questions orales adressées à l'exécutif a atteint un total de 1.300 questions orales, dont 300 ont reçu des réponses de la part des membres du gouvernement y compris 73 questions d'actualité.

Ces questions ont porté, entre autres, sur la pénurie de l'eau, l'énergie, l'agriculture, la souveraineté alimentaire, le dialogue social, l'emploi, la protection sociale et l'enseignement, a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est des engagements gouvernementaux, la Chambre des représentants a entamé la mise en œuvre des dispositions du règlement intérieur ayant trait à l'action de contrôle au niveau des commissions parlementaires permanentes, conformément à l'article 114 dudit règlement, a-t-il fait observer, précisant que 222 engagements ont été présentés au niveau des commissions et 73 lors des séances plénières.

S'agissant de l'action législative, M. Talbi Alami a indiqué que la Chambre a adopté 19 textes de loi, dont trois propositions de loi et 16 projets de loi, faisant remarquer que huit textes de loi ont trait aux activités, services et droits fondamentaux.

Quant à l'évaluation des politiques publiques, il a noté que les trois groupes thématiques chargés de l'évaluation du Plan national de la réforme de l'administration, du Plan Maroc Vert et de la politique hydrique poursuivent leurs actions sur le terrain, aux niveaux central et territorial.

En matière des droits des femmes, il a fait savoir que le Bureau de la Chambre a mis en place un groupe thématique chargé d'évaluer les modalités d'application de la loi relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'optique d'assurer l'application optimale des dispositions de ce texte pour garantir les droits de la femme marocaine.

En outre, M. Talbi Alami a indiqué qu'il a été décidé de soumettre les rapports et les avis consultatifs des institutions constitutionnelles et des organes de gouvernance aux commissions parlementaires permanentes, afin de tirer des conclusions et examiner la possibilité de les programmer en sessions plénières de la Chambre.