Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire : Après ses élections départementales-Le Rhdp dresse son bilan

Le Directoire du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix( Rhd), était en conclave le 26 juillet 2022.Ce dans le cadre de sa 8ème réunion, au siège du Parti, Rue Lepic à Cocody, sous la direction de son président, Gilbert Koné Kafana.

Cette rencontre avait pour objet de faire le bilan des consultations internes du 23 juillet 2022 pour la désignation des Secrétaires Départementaux. A l’issue des travaux, un bilan a été fait. Aux dires du ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du parti au pouvoir, a permis de traduire le « bon déroulement des élections dans 114 Départements Administratifs soit 96,6% des localités ».

Aussi, le porte-parole adjoint du Rhdp au nom de son parti a dit: « Au terme de ce scrutin, sur un total de 349 postes de Secrétaires Départementaux à pourvoir, 327 ont été élus soit 93,7%. 2 postes de Secrétaires Départementaux sont à pourvoir, dans le cadre d’une reprise prochaine des élections, dans le département administratif de Jacqueville pour cause d’égalité parfaite entre les candidats lors du scrutin du 23 juillet 2022; et 20 postes de Secrétaires Départementaux resteront à pourvoir dans neuf Départements Administratifs pour lesquels, il faudra se donner le temps nécessaire pour gérer les contingences locales ».

Toutefois, Mamadou Touré a indiqué le Directoire a décidé du « report des élections dans 5 Départements Administratifs, notamment Aboisso, Koro, Ouaninou, Dabou, Bouna ». Et cela, « pour juguler les risques de dérapages » du fait « des informations remontées du terrain, au terme de la campagne électorale » Par ailleurs, le Directoire a noté qu’en « dehors des zones où un report anticipé a été décidé, les élections ont eu lieu dans 118 Départements Administratifs ce samedi 23 juillet 2022 ». Cependant, « à la fermeture des bureaux de vote », il a été enregistré la « suspension des élections pour cause de violence dans 4 Départements Administratifs, notamment à Touba, Kounahiri, Sandégué et Gohitafla, au motif d’une contestation de la liste électorale ». Ce qui représente « 3,4% des localités ». « Mais ce qu’il faut retenir, c’est que dans ce processus que beaucoup ont jugé risqué et même parié sur l’implosion de notre parti, près de 97% des secrétaires départementaux ont été élus, dans un peu plus de 96,6% des localités, les élections se sont très bien passées. On ne peut pas partir d’incidents même si nous déplorons ces violences, pour remettre en cause un tel processus. Ces violences, c’e n’est pas l’identité du Rhdp. La preuve, c’est que plus de 96% des localités ont voté dans le calme. Le parti s’est donné un processus de démocratie en interne. Le Rhdp est un grand parti, ce processus n’était pas facile mais c’était un test de démocratie », a indiqué Mamadou Touré.

Des sanctions sont prévues pour fait de troubles ? A ce niveau M. Touré Mamadou a rapporté que des auteurs des troubles et violences constatés que le parti ne va pas rester sans réagir. Déjà, des mesures ont été prises. « L’enjeu de ces élections », a-t-il rappelé, « n’a rien à avoir avec les élections de 2023.