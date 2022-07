Ghana: Beach volley - La paire Liza Bonne-Natacha Rigobert vise le titre

Après avoir raté de peu la qualification pour les Jeux du Commonwealth lors du tournoi qualificatif tenu au Ghana du 25 au 29 mars, la paire Liza Bonne-Natacha Rigobert entend bien se rattraper lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de beach volley qui se tient à Agadir au Maroc à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à lundi prochain, 1er août. Pour l'anecdote, la Continental Cup, qualificative pour les derniers Jeux olympiques (Tokyo au Japon), avait eu lieu dans cette station balnéaire située sur la côte atlantique sud du Maroc et Maurice n'avait pu y être représentée en raison des restrictions sanitaires liées à la Covid-19.

La paire mauricienne entend bien réaliser le meilleur résultat possible. Natacha Rigobert parle même de titre. Celle-ci se sent en meilleure forme qu'avant le tournoi de mars dernier au Ghana. Cela du fait que depuis, elle a enchaîné les matches en France où elle est basée. Le week-end dernier, elle était en action aux Championnats de France à la plage Cousteau à Saint-Laurent du Var aux côtés de Florine Gosselin et elles ont pris la 13e place. Avant cela, la sociétaire du Nice Volley-Ball a pris part à plusieurs tournois. "J'ai fait plusieurs finales lors des nombreux tournois auxquels j'ai pris part en compagnie de plusieurs coéquipières différentes. Ce qui est positif dans le sens où cela prépare en vue de diverses situations de jeu. Face aux adversaires lors de cette Coupe d'Afrique, il faudra trouver des solutions et adapter notre style de jeu", indique Natacha Rigobert.

Liza Bonne a rejoint sa camarade en France quelques jours avant que la paire ne prenne l'avion pour le Maroc. Elles ont pu s'entraîner et retrouver des automatismes. Après leur arrivée à Agadir très tôt dimanche, elles ont pu assister aux demi-finales et finales du Challenge Pro Tour avant de pouvoir effectuer un décrassage en soirée. Lundi, elles ont eu la possibilité de disputer un match d'entraînement contre les Mozambicaines et devaient renouveler l'expérience hier.

"Je pense que nous avons toutes nos chances. J'ai l'avantage de la taille pour moi, l'expérience joue en notre faveur, il y a la qualité de notre service et de notre jeu. Le titre reste notre objectif", déclare, sans ambages, Natacha Rigobert.

Celle-ci se dit très satisfaite de la qualité de l'organisation. "Tous les éléments sont réunis. Le sable est de qualité. Et nous sommes très bien accueillies", fait-elle remarquer. "De plus, les conditions climatiques sont bien plus agréables qu'en France où on a souffert terriblement de la chaleur. Nous devons dire un grand merci à la fédération qui s'est battue pour que nous puissions participer à cette compétition de même qu'à toutes les personnes qui nous ont accordé leur soutien", dit-elle encore.

Liza Bonne dira, pour sa part, que le premier objectif qu'elle s'est fixé c'est de finir sur le podium. "Avec tous les efforts consentis, surtout financiers avec le soutien de toutes les personnes qui m'ont aidée, je vise au moins un podium. On a bien travaillé le service et la défense notamment quand on était en France et là, on a pris nos repères et on se prépare mentalement à disputer le tournoi. On va sûrement regarder des vidéos des matches de nos adversaires. Il nous reste à savoir quelle sera la formule de la compétition mais on a hâte de débuter", faitelle ressortir.

On se souvient que lors de l'édition précédente, en 2019 au Nigeria, Liza Bonne était associée à Nathalie Létendrie et elles avaient atteint la finale. Elles s'étaient inclinées devant les Égyptiennes Doaa El-Ghobashi et Nada Moawad en deux manches mais avaient décroché la qualification pour le Championnat du monde qui a suivi.

Selon les informations disponibles, 23 équipes se sont inscrites pour cette CAN en féminin. Mais ce chiffre reste sujet à confirmation. On en saura plus lors de la réunion technique qui est prévue aujourd'hui en amont de la compétition.