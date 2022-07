Ile Maurice: Basket-Ball l AfroBasket U18 - Olivier Dennis nommé arbitre pour la compétition

La Fiba fait de nouveau appel à l'arbitrage mauricien. A travers, cette fois-ci, la nomination d'Olivier Dennis pour la phase finale de l'AfroBasket U18, masculin et féminin, qui se tiendra du 4 au 14 août à Madagascar. "Une fierté. Pour moi mais aussi pour l'île Maurice. Cette nomination vient confirmer le gros potentiel de notre arbitrage." C'est la déclaration faite par Olivier Dennis lorsque nous l'avons appelé.

Il monte ainsi un palier. Car l'an dernier, ses services avaient été requis pour officier aux éliminatoires de la Basket-Ball African League (BAL). "Là, il s'agit de la phase finale d'un grand tournoi. Comme le dit souvent mon ami Leslie Chérubin, multiple fois désigné pour arbitrer les plus grandes compétitions du continent et qui, à mon avis, a mis en valeur notre arbitrage, le travail porte toujours des fruits. En effet, en tant qu'arbitre, on consentit à beaucoup de sacrifices. Le fait d'être appelé par la Fiba est donc la récompense pour tous les efforts que l'on a faits."

Olivier Dennis poursuit : "Maintenant, je vais me donner à fond. C'est une belle opportunité qui m'est offerte pour faire valoir non seulement mes qualités mais aussi celles de notre arbitrage. J'ai une responsabilité. Mon but, c'est aussi de continuer à progresser pour ainsi côtoyer l'élite de l'arbitrage continental."

Olivier Dennis prend l'avion le 2 août prochain. Avant le début de la compétition le 4, les arbitres suivront une formation le 3 et seront soumis à un programme physique.