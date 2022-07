Ile Maurice: Services de Mauritius Telecom down - "Kinn éklaté-la" ?

Lignes fixes, mobiles, Internet, hotlines, entre autres ; tous les services proposés via my.t étaient "down" pendant presque quatre heures, hier. Des plaintes inondaient les réseaux sociaux dès 10 h 30, alors que les gens avaient basculé sur leur "data package" pour pouvoir se connecter à la Toile et au reste du monde.

Ce qui étonne aussi certains, d'ailleurs, c'est que cette panne s'est produite alors que les Mauriciens attendaient de suivre les travaux parlementaires, dans le sillage de l'affaire sniffing. Parmi les régions touchées : Quatre-Bornes, Rose-Hill, Ébène, Camp-Levieux, Roches-Brunes, Vacoas, Pailles, St-Pierre, Phoenix, pour ne citer que ceux-là. "Bé la, bizin apel Misié Moustas ?" ironisaient d'aucuns alors que d'autres se demandaient "kinn éklaté-la" ?

Si les plus calmes préféraient en rire et prendre leur mal en patience, ceux qui travaillent à domicile de même que des étudiants devant suivre des cours en ligne avaient du mal à rester zen. D'autres abonnés, ayant des appels urgents à passer, notamment pour des raisons de santé, ont été pris de panique.

Les raisons de cette panne ? Nous n'avons pas eu de précision officielle de Mauritius Telecom, nos appels et e-mails étant restés vains à l'heure où nous mettions sous presse. Le communiqué émis en fin de matinée, lui, dira ceci : "We wish to inform you that we are currently experiencing a technical issue on our network. Our technicians are working to restore the service as soon as possible."

En l'absence de détails, les spéculations allaient bon train. "Ki pé snif ankor la ?" raillera Shyllen, qui travaille dans le domaine des télécommunications. "J'étais en ligne avec des clients en France lorsque tout est parti en vrille. Je pensais qu'il y avait un problème chez moi. J'ai attendu en vain. Vers 11 h 45, j'ai pris le téléphone de ma mère, qui est cliente chez un autre opérateur, pour informer mon responsable de ce problème." Kanan, formatrice, a aussi été pénalisée. "Je devais dispenser des cours d'anglais en ligne et je paniquais, je n'ai même pas pu les informer du problème pendant un bon moment."

Ce n'est que vers 14 h 30 que les différents services ont été rétablis. Des sources fiables confient, en fait, que le problème se situait au niveau des équipements de Huawei... Mais nous attendons toujours la confirmation de Mauritius Telecom.