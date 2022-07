Afrique de l'Ouest: Journée mondiale de la population - La Guinée parle de 549.348 grossesses dont 119.812 non planifiées

Ce sont des données qui ont été communiquées ce mardi, 26 juillet en prélude de la célébration, à l'image de la communauté internationale, de la journée mondiale de la population, prévue pour demain jeudi 27 juillet 2022. Instituée en 1984 sous la résolution de l'agenda 45/1216, cette journée célèbre officiellement le 11 juillet de chaque année, ce depuis 1990.

Cette année, elle est célébrée sous le thème" Un monde de 8 milliards : vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ". À cette occasion, Mohamed Sano, Directeur national de la population et du développement au ministère du plan et de la coopération internationale parlant des changements démographiques, a fait savoir qu'en 2021 en Guinée, qu'il y a eu 549. 348 grossesses, parmi lesquelles 119 .812 soit 21%, étaient non planifiées.

" Dans un monde idéal, 8 milliards de personnes signifieraient 8 milliards d'opportunités pour des sociétés plus saines, autonomisées par leurs droits et leurs choix. Toutes et tous n'ont pourtant jamais été à armes égales. Que ce soit sur la base de leur genre, de leur appartenance ethnique, de leur classe sociale, de leur religion, de leur orientation sexuelle, de leur handicap ou de leur origine (entre autres) ; trop de personnes sont encore exposées à des discriminations, du harcèlement et de la violence. Négliger celles et ceux qui sont laissées pour compte nous porte préjudice. Dans notre pays, en Guinée, il faudrait retenir qu'en 2021, il y a eu 549 348 grossesses : parmi lesquelles 119 812 soit 21% étaient non planifiées", a laissé entendre le Directeur.

Ce rapport interpelle sur maintes questions notamment celle de savoir quelle mesure démographique peut développer des réponses adéquates qui peuvent aider à atténuer les effets potentiellement négatifs et à exploiter les opportunités qui accompagnent ces changements démographiques.

Il faut rappeler qu'après cette conférence animée à la maison de la présence, que cette journée sera célébrée en différé demain jeudi à l'hôtel Riviera de Conakry.