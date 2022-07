Soudan: Al-Burhan rencontre le directeur des affaires africaines du ministère britannique des Affaires étrangères

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté, le Lit-Gén. Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui dans son bureau le directeur des affaires africaines au ministère britannique des Affaires étrangères, Simon Mustard. Dans un communiqué de presse, l'ambassadeur Abdelwahab Mohamed Al-Hegazy, directeur général des affaires européennes et américaines au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la réunion a porté sur l'évolution de la situation interne au Soudan et sur la façon dont la Grande-Bretagne, à travers sa position sur la scène internationale communauté, contribue à soutenir le processus de dialogue en cours au Soudan et la possibilité de bénéficier de ses expériences pour faire avancer le dialogue.

L'ambassadeur a ajouté que la réunion a porté sur les développements actuels au niveau régional, en particulier dans un certain nombre de pays voisins entourant le Soudan, et le rôle que le Soudan peut jouer dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la région.

Le directeur du département des affaires européennes et américaines du ministère des Affaires étrangères a indiqué que la réunion a également abordé le développement des relations bilatérales entre le Soudan et le Royaume-Uni et l'avancement des perspectives de coopération conjointe dans tous les domaines.

Il a ajouté que la réunion a assuré la nécessité de profiter de la confidentialité des relations entre les deux pays pour renforcer la coopération dans de nombreux dossiers, aux niveaux local, régional et international, et travailler à renforcer la coordination entre eux au profit des deux pays et peuples amis.