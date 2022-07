Soudan: Réunion du Comité pour le cessez-le-feu permanent au Darfour

El Fasher — Le Comité permanent de cessez-le-feu de l'Accord de paix de Juba au Soudan au Darfour a tenu mardi une réunion consultative technique avec les acteurs des organisations de la société civile de l'État du Darfour Nord pour une consultation et un échange de vues sur la manière dont ces organisations contribuent à l'exécution des tâches du comité.

Dans son allocution à la séance d'ouverture de la réunion, tenue à El Fasher, la capitale de l'État du Nord-Darfour, le président du Comité permanent du cessez-le-feu, Sandeep Bajaj, a noté que la réunion vise à fournir une explication et une réflexion sur les fonctions du Le Comité permanent de cessez-le-feu, ses activités et l'évolution de ses travaux, informent les parties prenantes des efforts en cours de l'UNTAMS pour activer le comité.

Il a ajouté que l'objectif de la réunion était de connaître les opinions, les intérêts et les défis des groupes, ainsi que les aspirations de ces organisations sur le rôle du Comité permanent de cessez-le-feu au Darfour.

Dans son allocution à l'ouverture de la réunion à laquelle ont participé les dirigeants des appareils judiciaire, militaire, policier et de sécurité, des représentants des mouvements de lutte armée, des partis politiques, des administrations civiles, des femmes, des jeunes et des déplacés, Bajaj a indiqué que le Comité permanent Le Comité de cessez-le-feu au Darfour était formé de personnalités compétentes et matures, louant la performance des membres du comité, qui : " ont travaillé en silence pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le fonctionnement du cessez-le-feu au Darfour " a-t-il dit.

Le chef par intérim du bureau de l'UNITAMS au Darfour, Yao Bouaka, s'est adressé à la réunion en soulignant les activités attendues des organisations de la société civile pour soutenir le comité telles que les activités d'alerte précoce pour aider le comité à faire son travail correctement, et son adoption des aspirations des chefs ou représentants communautaires et des chefs indigènes vers le cessez-le-feu.

Il a affirmé l'importance du rôle du Comité permanent de cessez-le-feu dans la mise en œuvre de l'Accord de paix de Juba pour contribuer en particulier à la promotion des droits de l'homme et à la protection des civils au Darfour, soulignant l'importance de la participation des femmes aux activités de la Commission permanente des incendies, appelant à la l'importance d'une coopération et d'une coordination continues entre les organisations de la société civile, l'UNTAMS et les agences des Nations Unies, et l'intégration des travaux des parties prenantes impliquées dans le rétablissement et le processus de consolidation de la paix.

Le représentant du gouvernement au Comité permanent de cessez-le-feu, le général de brigade Abdel Hakim Ali Nabri, a souligné dans son allocution à la réunion l'importance des travaux du comité en tant que test principal pour la détermination des parties à l'accord de paix de Juba à mettre en œuvre l'accord. , déclarant que la promotion des forces de sécurité pour la protection des civils au Darfour, récemment diplômée à El Fasher, entrera en fonction le 1er août prochain, saluant la coopération entre le gouvernement et les organisations des Nations unies pour parvenir à la paix au Darfour.

Il convient de noter que la réunion a entendu une explication détaillée sur les dispositions générales et les principes du processus de cessez-le-feu permanent inclus dans l'Accord de paix de Juba, présenté par le président du comité, Sandy Bajaj, le président du sous-comité du nord du Darfour , Enayatullah Masum, les représentants des mouvements de lutte armée, Ali Mokhtar et Siddiq Bengo.

La réunion consultative technique du Comité permanent du cessez-le-feu au Darfour poursuivra les discussions et les délibérations sur les différentes tâches et mécanismes de travail du comité pour parvenir à des recommandations et à une déclaration finale.