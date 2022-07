Afrique Centrale: Retombées du Sommet de la CEEAC à Kinshasa /Le retrait du M23 doit se faire conformément au communiqué final du mini-Sommet de Nairobi

Ce lundi 25 juillet à Kinshasa, La Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) s'est prononcée sur la crise relative à l'activisme du M23 dans la province du Nord-Kivu. Les dirigeants de la région ont lancé un appel à " la solidarité communautaire ". Dans le communiqué final de la 21e session ordinaire tenue dans la capitale congolaise, " suivant le principe de la complémentarité, elle a instruit la commission d'adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation des hostilités par le groupe rebelle M23 et son retrait immédiat des positions actuellement occupées conformément au communiqué final du mini-sommet de Nairobi ".

Félix Tshisekedi, un peu plus tôt, était également revenu sur cette tension entre la RDC et le Rwanda. En ouverture officielle des travaux de ces assises, le Chef de l'Etat congolais et président en exercice de l'organisation sous régionale, avait appelé à la désescalade avec son voisin en ce terme :" une situation que je déplore personnellement et que je souhaite voir revenir à la normale avec la bonne volonté et la détermination de tous ", .

Le Rwanda était représenté dans ces travaux par Vincent Biruta, son ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Kigali et Kinshasa se sont lancés dans un processus de désescalade qui se fait dans le cadre d'une feuille de route signée à Luanda grâce à la médiation angolaise. Voici le condensé du communiqué final

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)XXIème SESSION ORDINAIRE DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENTKinshasa, République Démocratique du Congo 25 juillet 2022

COMMUNIQUE FINAL

À l'invitation de Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo et Président en exercice de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC), il s'est tenu à Kinshasa, le lundi 25 juillet 2022, la XXIème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC.2. Y ont pris part :- Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président dela République Démocratique du Congo et Président en exercice de la CEEAC ;- Son Excellence Monsieur Faustin Archange TOUADERA, Président de la République Centrafricaine ;- Son Excellence Monsieur Carlos Manuel VILA NOVA, Président de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe ;- Son Excellence le Général Mahamat Idriss DEBY ITNO, Président du ConseilMilitaire de la Transition, Président de la République du Tchad, Chef de l'État ;3. Y ont également pris part, les Représentants des Chefs d'Etat et de Gouvernements ci-après :- Son Excellence Monsieur Prosper BAZOMBANZA, Vice-président de la République du Burundi, représentant Son Excellence Monsieur Evariste NDAYISHIMIYE, Président de la République du Burundi ;- Son Excellence Monsieur Teodoro NGUEMA OBIANG MANGUE, Vice-président de la République de Guinée Equatoriale, représentant Son Excellence Monsieur Teodoro OBIANG NGUEMA MBASOGO, Président de la République de Guinée Équatoriale ;- Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO, Premier Ministre de la République du Congo, représentant Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO, Président de la République du Congo ;- Madame Rose Christiane OSSOUKA RAPONDA, Premier Ministre de la République Gabonaise, représentant Son Excellence Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Gabonaise ;- Monsieur Tete ANTONIO, Ministre des Relations Extérieures de la République d'Angola, représentant Son Excellence Monsieur João Manuel GONÇALVES LOURENÇO, Président de la République d'Angola ;- Monsieur Jacques FAME NDONGO, Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur de la République du Cameroun, représentant Son Excellence Monsieur Paul BIYA, Président de la République du Cameroun ; et

- Monsieur Vincent BIRUTA, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de la République du Rwanda, représentant Son Excellence Monsieur Paul KAGAME, Président de la République du Rwanda ;

- Monsieur l'Ambassadeur Gilberto da PiedadeVERĺSSIMO, Président de la Commission de la CEEAC.

4. Les invités spéciaux ci-après ont également pris part à la cérémonie solennelle d'ouverture et de clôture de la session ordinaire :

- Monsieur l'Ambassadeur João Samuel CAHOLO, Secrétaire Exécutif de la Conférence Internationale sur la Région des Grands-Lacs (CIRGL) ;

- Monsieur Khassim DIAGNE, Représentant spécial adjoint chargé de la protection et des opérations de la Mission de l´Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation de la République Démocratique du Congo (MONUSCO).

I. Cérémonie d'ouverture5. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par deux allocutions et le discours d'ouverture de Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo et Président en exercice de la CEEAC.

6. Les allocutions ont été prononcées tour à tour par :

- Monsieur Khassim DIAGNE, Représentant spécial adjoint chargé de la protection et des opérations de la MONUSCO.

- Monsieur l'Ambassadeur Gilberto da Piedade VERĺSSIMO, Président de la

Commission de la CEEAC.

II.MISE EN PLACE DU BUREAU

7. Le bureau des travaux de la Conférence était constitué ainsi qu'il suit :

- Président : République Démocratique du Congo ;

- Vice-Président : République Centrafricaine ;

- Rapporteur 1 : République du Tchad ;

- Rapporteur 2 : République Sao Tomé et Principe.

III. Ordre du jour8. La conférence a adopté l'ordre du jour de sa réunion comprenant les points ci-après :

- Présentation du Rapport des travaux du Conseil des Ministres, examen et adoption des recommandations du Conseil des Ministres ;

- Examen et adoption du Communiqué Final ;

- Clôture des travaux.

IV. Déroulement des travaux et principales conclusions9. Avant le démarrage du huis clos, la Conférence a observé une minute de silence en mémoire de feu José Eduardo Dos Santos, ancien Président de la République d'Angola et Père fondateur de la Communauté Économique des Etats de l'Afrique Centrale.

10. La Conférence a tenu également à féliciter son Excellence Monsieur Carlos Manuel VILA NOVA pour son élection à la Présidence de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe et pour sa toute première participation à une session de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC.

11. Démarrant ses travaux, la Conférence a suivi la présentation du Rapport des travaux du Conseil des Ministres faite par Monsieur Didier MAZENGA MUKANZU, Ministre de l'intégration et Francophonie de la République Démocratique du Congo, Président en Exercice du Conseil des Ministres.

12. Prenant acte de ce rapport, la Conférence a félicité le Conseil des Ministres pour la qualité du document présenté et la pertinence des recommandations. Tout en les entérinant, la Conférence a relevé l'importance capitale de mettre en œuvre les recommandations du Conseil des Ministres.

13. La Conférence a salué le travail abattu par le Président de la Commission et son équipe pendant le premier semestre de l'année 2022 et les encourage à poursuivre leur engagement dans la mise en œuvre des objectifs de la Communauté.

14. S'agissant de la Transition politique en République du Tchad, la Conférence se félicite de ce qu'en dépit des défis multiples, le processus de transition dans cet État membre se poursuit sereinement. Elle salue les étapes importantes qui ont été franchies, notamment les préparatifs du dialogue national inclusif prévu pour le 20 août 2022. La Conférence félicite le Président du Conseil Militaire de Transition, le Gouvernement et le peuple tchadien pour le respect des engagements internationaux pour lesquels la République du Tchad a souscrit. Elle a exprimé ses remerciements au groupe international des partenaires qui soutiennent la transition au Tchad sous conduite de l'Union Africaine.

15.S'agissant de la situation politique et sécuritaire de la région, notamment à l'Est de la République Démocratique du Congo, la Conférence a appelé à la solidarité communautaire et suivant le principe de la complémentarité, elle a instruit la Commission d'adhérer à la feuille de route de Luanda relative à la cessation des hostilités par le groupe rebelle M23 et son retrait immédiat des positions actuellement occupées, conformément au Communiqué final du mini-sommet de Nairobi.

16. En solidarité à la République Centrafricaine, la Conférence s'engage à poursuivre son plaidoyer au Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la levée de l'embargo sur les armes injustement imposé à ce pays membre. A cet effet, elle invite le Groupe des Ambassadeurs des Etats membres de la CEEAC à New-York à s'impliquer pour cette cause.

17. La Conférence a exhorté les Etats membres à organiser les ateliers nationaux et à participer aux ateliers thématiques régionaux préparatoires à la première Conférence Maritime de la Communauté, prévue à Kinshasa, en République Démocratique du Congo, pour le mois de novembre 2022.

18. En outre, la Conférence a exhorté les Etats membres à participer à la préparation de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement consacrée au développement des infrastructures en Afrique Centrale.

19. Au regard des enjeux de la finance climatique, la Conférence instruit la Commission de la CEEAC de tenir désormais compte, dans le cadre de la mobilisation des ressources, des Institutions financières régionales existantes et celles nouvellement créées, notamment le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

20.Poursuivant ses travaux, la Conférence a examiné et approuvé les Décisions ci-après :

- Décision N°003/CEEAC/CCEG/XXI/22 portant Statut particulier du personnel de la Force Multinationale de l'Afrique Centrale de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) ;

- Décision N°004/CEEAC/CCEG/XXI/22 portant abrogation de la Décision

N°08/CEEAC/CCEG/X/02 du 17 juin 2002 adoptant le Règlement intérieur et du

Règlement de fonctionnement de 2006, de la Force Multinationale de l'Afrique

Centrale (FOMAC).

21. La Conférence soutient les candidatures du Dr. Jean KASEYA au poste de Directeur Général du Centre de Contrôle des maladies de l'Union Africaine (CDC-Africa) ainsi que celle de Monsieur Biendi MAGANGA-MOUSSAVOU au poste de Vice-président du Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

V. Clôture22. Après avoir épuisé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, la Conférence a adopté la Motion de remerciements par laquelle les Chefs d'Etat et de Gouvernement :

- Témoignent leur gratitude à Son Excellence Monsieur Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République Démocratique du Congo et Président en exercice de la CEEAC, pour le leadership et l'engagement dont il fait preuve depuis le début de son mandat au service aussi bien de l'accélération de la réforme institutionnelle de notre organisation communautaire que de l'approfondissement de l'intégration régionale en Afrique centrale ;

- Expriment leurs sincères remerciements au peuple de la République Démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et leurs encouragements à la Commission de la CEEAC pour le dynamisme retrouvé de l'organisation communautaire, son dévouement dans la mise en œuvre des orientations des instances décisionnelles, la bonne organisation technique et la réussite de cette première session ordinaire au sommet de la deuxième présidence en exercice post-réforme de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement ;

- Et enfin, congratulent, également le Gouvernement de la République Démocratique du Congo pour l'appui politique, administratif, financier et logistique apporté en vue du plein succès de la XXIème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté.