Congo-Kinshasa: Prodiguant des sages conseils à Kabund/Elysé Bokumwana - "Toucher à Félix Tshisekedi, c'est menacer l'unité nationale"

Leader d'opinion et défenseur dévoué des valeurs démocratiques, Elysé Bokumwana sort enfin de son silence pour barrer la route à toute stratégie qui viserait, d'une manière ou d'une autre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, dont il tient à préserver la bonne image. Dans un message rendu public, mardi dernier, pour remettre les pendules à l'heure au sujet des révélations malencontreuses faites par Jean-Marc Kabund contre le pouvoir en place, avec un point d'orgue sur le Chef de l'Etat, le Vice-ministre du Budget a lancé une mise en garde et insisté sur la retenue.

Car, "Félix Tshisekedi Tshilombo n'est plus celui que nous avions connu hier comme Membre de l'UDPS Tshisekedi, comme Secrétaire Adjoint en charge des Relations Extérieures, ni comme Président de l'UDPS, ni comme Président du Rassemblement après la mort de son Feu père Docteur Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA d'heureuse mémoire, mais plutôt Président de la République. Par conséquent, une institution de la RDC, ainsi le symbole de l'unité nationale", a-t-il fait remarquer.

Elysé Bokumwana estime que toucher à Félix Tshisekedi, peu importe la méthode, constitue une menace grave contre l'unité nationale. Ainsi, il exhorte Jean-Marc Kabund à choisir définitivement la voie et la voix de la sagesse pour résister devant toute frustration ou déception. Au nom de Puna, parti membre de l'Union Sacrée de la Nation, le N°2 du Budget rejette en bloc toutes les allégations portées contre le Chef de l'Etat et le Gouvernement de la République dont il est membre.

"S'attaquer fatalement au Président de la République n'a pas arrangé le Parti de l'Unité Nationale, PUNA. Ces attaques ne reflètent pas la dimension d'un homme d'Etat qui, malgré la déception, ne peut mettre sur la place publique les secrets d'Etat. En ma qualité d'Autorité Morale du PUNA, Allié naturel de l'UDPS et membre de l'Union sacrée de la Nation, je condamne ce comportement et rejette en bloc tous les propos tenus par l'honorable Jean-Marc Kabund-a-Kabund contre le Chef de l'Etat, Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et contre le Gouvernement dont je suis membre", a-t-il souligné. Il appelle les uns et les autres à s'inspirer du parcours politique et du sens patriotique de tous les héros qui se sont endormis. Allusion faite à Patrice Emery Lumumba, Mzee Laurent Kabila et à Etienne Tshisekedi wa Mulumba.