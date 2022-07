Afrique Australe /Quid de la prise en charge de la tuberculose dans le secteur minier ?

Les taux d'infection tuberculeuse des travailleurs des mines en Afrique australe comptent parmi les plus élevés de la planète. En effet, le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme s'est résolument engagé à investir massivement pour les faire baisser autant que possible. Ce projet régional a fait l'objet des échanges entre le Ministre congolais de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean - Jacques MBUNGANI et une délégation de ESCA HEALTH (East Central Southern Africa Health Community) venue d'Arucha en Tanzanie. La délégation a été conduite par Dr Michel KASWA du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) qui a signifié la motivation de cette rencontre.

"Nous sommes venus rencontrer son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé pour avoir son apport politique à ce projet. Egalement pour solliciter son implication dans la mise en place de la commission interministérielle (Santé, Droits humains, Travail, Mines et Genre) dont l'objectif est de réduire réellement ensemble les fardeaux de la tuberculose dans le secteur minier. En RDC, la lutte contre la tuberculose dans le secteur minier industriel est organisée. Tandis que dans le secteur artisanal, grâce à l'appui de la communauté, on commence à avoir des données mais il faut s'y concentrer davantage.

Voilà pourquoi, ce projet vient juste nous aider à faire une cartographie exacte de ce qui est besoin en traitement de la tuberculose dans le secteur minier artisanal ; ensuite de renforcer la capacité des différents prestataires pour améliorer la prise en charge des patients -miniers congolais afin qu'ils aient accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose dans le secteur minier", a déclaré le Directeur du PNLT.

Depuis 2012, l'ESCA HEALTH qui a reçu le financement du Fonds Mondial,est chargé de mettre en œuvre 5 piliers du Fonds Mondial de lutte contre la tuberculose dans le secteur minier.

Pour cette occasion, le représentant de l'instance "ESCA HEALTH" a salué l'implication du Ministre Jean-Jacques Mbungani qui reste très attentif et promet d'apporter son appui à ce projet.

La tuberculose constitue un problème majeur dans l'industrie minière d'Afrique australe. Parmi les facteurs qui concourent à cette incidence élevée de la tuberculose chez les mineurs, on retrouve une exposition prolongée à la poussière de silice, de piètres conditions de vie, une forte prévalence du VIH, la pauvreté et une mauvaise coordination des soins entre les pays. Et, la RDC vient d'être ajoutée parmi les Etats bénéficiaires de ce projet.

L'initiative de la lutte contre la tuberculose dans le secteur minier d'Afrique australe représente un effort multipartite novateur qui fait intervenir des représentants des gouvernements, des compagnies minières, des associations de mineurs et d'anciens mineurs, des syndicats, des organismes de développement, de la société civile et des établissements de recherche.