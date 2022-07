Congo-Kinshasa: MR - Clément Kanku appelle à la tenue urgente d'une grande conférence nationale pour la paix !

*"Nous recommandons, une fois de plus, à notre gouvernement la tenue d'une grande conférence nationale pour la paix afin de permettre à toutes les filles et à tous les fils de ce pays de contribuer tant soit peu à la recherche de la paix", soutient Clément Kanku Bukasa wa Tshibuabua, dans un communiqué du Mouvement pour le Renouveau, signé par le Porte-parole de son parti. "Aujourd'hui plus qu'hier, nous sommes convaincus que la paix dans notre pays ne pourra s'obtenir que par la détermination et la volonté des congolais, eux-mêmes d'abord, à se prendre en charge pour combattre cette insécurité avec une armée forte et dissuasive. Ainsi, exhortons-nous, une fois de plus, notre gouvernement à opérer des réformes nécessaires dans les domaines de défense et de sécurité et à continuer à disponibiliser les moyens nécessaires au profit de nos vaillants combattants qui défendent la patrie", précise-t-il.

Mouvement pour le Renouveau

COMMUNIQUE OFFICIEL N° MR/ 002 /2022

Le Mouvement pour le Renouveau, MR en sigle, suit avec une attention soutenue les différentes manifestations qui se tiennent à l'Est de notre pays contre la présence de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République Démocratique du Congo, MONUSCO.

Bien que nous comprenons les frustrations, l'amertume et la colère d'un peuple qui se voit massacrer au jour le jour sous l'œil impuissant des forces onusiennes déployées en République Démocratique du Congo depuis une vingtaine d'années pour contribuer à la protection de cette même population, nous estimons qu'il y a lieu d'éviter toute forme de violence qui risque de fragiliser davantage la sécurité dans cette partie de notre pays et qui a déjà causé des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts humains et matériels que nous regrettons tout en présentant nos sincères condoléances aux familles éprouvées et notre compassion aux blessés.

C'est pourquoi, nous souhaitons une meilleure gestion de cette crise par les forces onusiennes et nos forces de l'ordre.

Toutefois, nous voulons croire que le gouvernement de la République qui a la responsabilité d'assurer la sécurité de la population tire les conséquences de ce désaveu de la population vis-à-vis d'un partenaire dont la présence ne la rassure plus en évaluant, en toute responsabilité, sa prestation dans notre pays surtout après des propos peu rassurants de certains responsables onusiens.

Aujourd'hui plus que hier, nous sommes convaincus que la paix dans notre pays ne pourra s'obtenir que par la détermination et la volonté des congolais eux-mêmes d'abord à se prendre en charge pour combattre cette insécurité avec une armée forte et dissuasive.

Ainsi, nous exhortons une fois de plus notre gouvernement à opérer des réformes nécessaires dans les domaines de défense et de sécurité et à continuer à disponibiliser les moyens nécessaires au profit de nos vaillants combattants qui défendent la patrie.

Nous recommandons, une fois de plus, à notre gouvernement la tenue d'une grande conférence nationale pour la paix afin de permettre à toutes les filles et à tous les fils de ce pays de contribuer tant soit peu à la recherche de la paix.