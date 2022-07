Tunisie: L'EST entame la préparation de la nouvelle saison - Ça repart de plus belle !

Lundi, les "Sang et Or" ont repris le chemin des entraînements. La préparation en prévision de la nouvelle saison a commencé en présence de nouveaux visages. Les nouvelles recrues ont foulé, pour la première fois, la pelouse du terrain central du Parc B.

C'est une nouvelle page qui se tourne à l'Espérance de Tunis. Après un repos bien mérité, l'équipe première a repris le chemin des entraînements, lundi, sous la conduite de Nabil Maâloul. A l'occasion, de nouveaux visages ont été aperçus au Parc B, à commencer par le nouvel adjoint de Maâloul, Nader Daoud. Côté effectif, les nouvelles recrues ont foulé pour la première fois la pelouse du terrain central du Parc B. Il s'agit de Mohamed Ben Ali, Houssem Dagdoug et Aziz Fellah.

En contrepartie, des visages familiers n'ont pas été au rendez-vous puisqu'ils ont plié bagage à la fin de la saison écoulée, à savoir Abdelkader Badrane, Fedi Ben Choug et Elyès Chetti, sans oublier Khalil Chammam et Sameh Derbali qui ont raccroché les crampons.

Chaâlali reprend du service

Une bonne nouvelle à l'occasion de la reprise des entraînements : Ghailane Chaâlali qui reprend du service. Pour rappel, le joueur s'est blessé à la fin de la saison écoulée, précisément à la fin du mois de mai. Lundi, il a repris les entraînements collectifs.

Le scénario de 2011 à l'esprit

Avec la reprise des entraînements lundi, c'est un cycle qui s'achève et un autre qui débute. A l'esprit, le scénario de 2011 à l'esprit. Il y a 11 ans, Hamdi Meddeb a fait appel aux services de Nabil Maâloul et lui a assuré les conditions optimales de réussite, en premier lieu tous les recrutements qu'il a demandés.

Toutefois, le président de l'Espérance et son entraîneur tiennent compte de la nouvelle réglementation de la FTF en matière de recrutement des joueurs étrangers. C'est pourquoi la stratégie de l'EST vise à épingler les bonnes pioches du marché local d'autant que le CA, le CSS et l'ESS sont interdits de recrutement. L'arrivée de Ben Ali, Dagdoug et Fellah s'inscrit dans cette stratégie qui vise aussi à se séparer des étrangers qui ne sont pas parvenus à apporter le plus escompté, Kingsley Eduwo notamment.

D'autres recrutements sont attendus cet été. Dans le viseur des recruteurs espérantistes, les joueurs tunisiens expérimentés qui ont fait leurs preuves déjà. On parle déjà de Yassine Meriah. Une chose est sûre, Hamdi Meddeb et Nabil Maâloul veulent se doter des moyens de leur ambition. Remporter la Ligue des champions nécessite, en premier lieu, des recrutements de qualité. Aussi, un programme de préparation copieux durant l'intersaison et un grand remue-ménage. Au Parc B, ça repart de plus belle. Le groupe a repris le travail en ce début de semaine dans la sérénité et avec des ambitions renouvelées, celles de rééditer le scénario de 2011.

De nouveaux joueurs débarquent sous l'impulsion d'un grand remue-ménage au sein de l'effectif qui vise à ne garder que les meilleurs et pousser vers la porte de sortie ceux qui n'ont pas réussi à s'imposer la saison dernière. L'objectif suprême reste le même : remporter la Ligue des champions qui demeure le vœu le plus cher de tous les Espérantistes. Avec les recrutements déjà faits, ceux en cours de route et l'intervalle de temps dont il dispose pour préparer la nouvelle saison, le coach "sang et or" a toutes les cartes en main. Le travail a commencé et les supporters sont impatients de cueillir ses fruits.