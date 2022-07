Ile Maurice: Cargo Handling - Rapport salarial rejeté et ultimatum lancé

Les membres présents lors de l'assemblée générale de la Port-Louis Maritime Employees Association ont tranché. Ils n'acceptent pas le rapport soumis il y a peu par le Salary Report Committee. Ils comptent même aller vers une grève générale si leurs doléances ne sont pas respectées. C'est ce qui ressort de la rencontre tenue hier, au Jean Lebrun Hall, à Cassis.

Pour l'un des négociateurs, Gérard Bertrand, il règne une frustration généralisée au port. "Le collective agreement arrive bientôt à terme, et nous négocions pour que les employés puissent obtenir les meilleures dispositions. Toutefois, le management de la Cargo Handling Corporation Ltd et son managing committee, dirigé par un membre du bureau du Premier ministre, ont apporté une réforme et veulent changer toutes les résolutions. Cela met ainsi à mal les droits acquis par les employées depuis 2016." Ce qui fait encore plus réagir les membres syndicaux. "On ne peut pas mélanger les réformes avec le collective agreement."

Lors de la rencontre, il a été demandé que la direction écoute les revendications de l'assemblée.Les propositions du membre du bureau du Premier ministre ont d'ailleurs été rejetées par toute l'assistance."On demande que l'on se serve du collective agreement de 2016 comme base pour les négociations. Nous donnons même dix jours à la direction pour entamer ces discussions. Si elle ne répond pas, nous entamerons une procédure de grève, comme ce que la loi permet", indique Gérard Bertrand. Il soutient que c'est à l'unanimité que l'assemblée a voté pour cette décision.