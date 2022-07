Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre à Berlin le PDG de Lürssen

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli aujourd'hui à Berlin M. Peter Lürssen, propriétaire et PDG de la Compagnie internationale allemande des industries navales "Lürssen", en présence du lieutenant-général Ahmed Khaled, Commandant du commandement stratégique et superviseur de l'industrialisation militaire, et l'ambassadeur égyptien à Berlin M. Khaled Galal.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des cadres de la coopération entre la partie égyptienne et la compagnie allemande, ayant une experience approfondie dans le domaine des industries maritimes et le développement des arsenaux.

En plus des programmes de formation du personnel technique et de l'amélioration des capacités des cadres égyptiens dans ces domaines, conformément aux normes internationales, en coopération avec l'une des plus grandes forteresses maritimes du monde.Au cours de la réunion, SE M. le Président a apprécié à la coopération avec la société allemande, compte tenu de sa réputation professionnelle mondiale dans le domaine des industries navales.

Pour sa part, le PDG de Lürssen a exprimé sa fierté du processus de la coopération conjointe avec l'Égypte, dans les domaines de travail de la société, ainsi que des opportunités prometteuses d'investissements directs en Égypte, notamment avec le développement global entrepris par l'État des infrastructures au cours des dernières années.