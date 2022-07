Maroc: Taza - Les projets INDH, un levier essentiel de la promotion du capital humain chez les générations montantes

Taza — Le Comité provincial du développement humain à Taza oeuvre, à travers les quatre programmes de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans sa troisième phase, pour la promotion de l'élément humain, en orientant ses projets vers les générations montantes et l'insertion économique des jeunes.

Ainsi, le comité a programmé durant la période 2019-202, 256 projets avec une enveloppe totale de 163,820 millions de dirhams.

Le programme de résorption du déficit au niveau des infrastructures et des services sociaux dans les zones les moins équipées a mobilisé un budget d'environ 28,10 millions de dirhams pour financer 15 projets visant à renforcer les infrastructures dans les secteurs de l'eau et des routes et l'amélioration des services dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ce qui a permis l'approvisionnement en eau potable de 7.342 bénéficiaires, l'acquisition de bus de transport scolaire pour 200 élèves, la construction d'une route rurale et des logements de fonction ainsi que l'édification du centre de santé de la commune rurale de Taifa au profit de 7.000 bénéficiaires.

Quant au programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité, un montant de 25,912 millions de dirhams a été alloué pour financer 60 projets visant l'insertion économique de seize anciens détenus, la construction d'un centre d'accueil au profit des personnes à besoins spécifiques à Tahla, la réhabilitation et l'équipement d'établissements de santé pour l'accueil des personnes en situation de précarité, le soutien aux associations gérant des centres d'accueil, ainsi que l'acquisition de 5 bus pour le transport (une ambulance, deux voitures de transport scolaire pour les personnes à besoins spécifiques et deux bus pour le transport des patients souffrant d'insuffisance rénale).

S'agissant du programme d'amélioration des revenus et d'insertion économique des jeunes, 6 projets ont été programmés pour un investissement total de 21,520 millions de dhs, et portant sur l'appui au développement des projets d'insertion économique des jeunes ( Plateforme Jeunes) pour un coût de 3,8 millions de dirhams au profit de 900 bénéficiaires, et d'amélioration des revenus dans le cadre du soutien à l'économie sociale et solidaire, pour une enveloppe de 650.000 dirhams.

Dans le cadre de la généralisation de l'enseignement primaire en milieu rural, 120 unités ont été programmées qui ont mobilisé la somme de 44,615 millions de dirhams, tandis que l'axe d'appui à la scolarisation et à l'ouverture de la jeunesse a connu la programmation de 27 projets avec une enveloppe de 35,413 millions de dirhams.

En 2022, l'INDH a poursuivi sa forte implication dans le domaine de l'amélioration et de la généralisation des services de santé et d'éducation au niveau de la province de Taza, notamment au profit des personnes issues de familles nécessiteuses.

Ainsi, et en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, du conseil régional Fès-Meknès, la province de Taza et l'association des médecins de Taza, l'INDH a contribué pour 1,26 millions de dhs à l'aménagement et l'équipement du service de pédiatrie et du service de chirurgie pédiatrique au centre hospitalier Ibn Baja, qui a nécessité un financement de près de 4,6 millions de dirhams.

En appui à l'amélioration de la scolarisation en milieu rural en général, et des filles rurales en particulier, les structures d'accueil des élèves dans la province ont été également renforcées, avec l'ouverture de plusieurs internats et Dar Attaliba, dans le but d'encourager la scolarisation des enfants en milieu rural, la réduction de la déperdition scolaire, et l'amélioration de la qualité des services fournis dans le domaine de l'éducation.

La scolarisation en milieu rural a également été appuyée avec la livraison de 25 bus pour le transport scolaire, avec un investissement de plus de 8 millions de dirhams, dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence de développement du Nord et 23 communes bénéficiaires, alors que dans une deuxième phase, 27 nouveaux bus seront acquis pour plus de 1.000 bénéficiaires.

L'année 2022 a également été marquée, dans le cadre du troisième programme relatif à l'amélioration des revenus et à l'inclusion économique des jeunes, le financement de 10 projets, alors que le programme d'accompagnement des personnes en situation de précarité prévoit la réalisation de 8 projets, pour une contribution de l'INDH de l'ordre de 10,650 millions de dirhams.

Le programme d'impulsion du capital humain chez les générations montantes a vu la mise en œuvre d'une série de projets qui portent sur les axes de la santé maternelle et infantile, le soutien scolaire, l'animation culturelle et sportive et le soutien aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion du capital humain, pour un montant total de 24,775 millions de dirhams, dont une contribution de l'INDH de l'ordre de 11,655 millions et 655 mille dirhams.