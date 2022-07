Maroc: De nouveaux formats éditoriaux pour donner plus de visibilité, de clarté et de profondeur aux dépêches de la MAP

Rabat — L'Agence marocaine de presse (MAP) a adopté depuis janvier 2020 de nouveaux formats de dépêches pour donner plus de visibilité et de profondeur à l'information.

Plus de 4500 dépêches répondant aux normes professionnelles de ce nouveau concept ont été publiées depuis le lancement de ce projet éditorial, qui a rencontré un grand succès auprès des lecteurs et des abonnés de l'agence.

Accrocheurs et engageants, ces nouveaux formats ont fait sortir la dépêche de sa structure classique pour embrasser un genre nouveau qui a permis une interaction dynamique non seulement avec les usagers habituels des services de la MAP, mais également avec les jeunes lecteurs rompus aux nouveaux modes de communication et d'information.

Utilisés par toutes les agences de presse mondiales pour expliquer, analyser, commenter et mettre en perspective des faits ou des événements d'actualité, ces formats viennent répondre à une nouvelle tendance générale de création de contenus, très prisée dans le monde de la presse aujourd'hui.

Ainsi, la MAP a adopté une dizaine de nouveaux formats, notamment le Verbatim, les "Points clés", "L'essentiel de", "les protagonistes", "la mise au point (Droit de réponse)", "le vrai du faux", l'Interview, les listicles, le Fact-Checking, les points importants, "le pour et le contre" et le décodage.

Avec ces nouveaux contenus, adoptés après un processus de formation, de conseil et d'accompagnement par des experts travaillant pour le compte de plusieurs agences internationales, la MAP a renforcé et enrichi la nomenclature des genres journalistiques qu'elle met à disposition de ses abonnés, une tendance qui privilégie l'écriture pour les supports numériques, qui prennent de plus en plus de place dans le portefeuille de ses clients.

De ce fait, cette nouvelle manière de présenter l'information sur le fil et les différents supports de la MAP, qui s'érige aujourd'hui en un véritable pôle cross-médias, n'est qu'une adaptation à l'évolution que connaît le monde des médias et une réponse aux besoins et nouvelles habitudes de consommation dans un contexte marqué par le développement rapide des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

Avec ces nouveaux formats, l'agence de presse est pleinement dans son rôle de livrer des contenus informatifs factuels brefs, concis et directs qui apportent des éclairages utiles à l'utilisateur (final ou intermédiaire) et mettent à sa disposition tous les outils informatifs qui lui permettent de mieux comprendre les faits. Ces nouveaux formats viennent accompagner, compléter, expliquer, analyser des faits, des documents, des déclarations ou des événements en se basant sur des informations sourcées, vérifiées, recoupées et précises.

L'écho très favorable dans les milieux professionnels et auprès des abonnés suscité par l'usage de ces nouveaux formats conforte la MAP dans ses choix et renforce sa crédibilité en tant que pôle public d'information.