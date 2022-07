Sénégal: Le groupe Sonatel a présenté hier son Rapport RSE 2021

Le groupe Sonatel a présenté hier son Rapport RSE 2021. Un rapport qui vient, selon la Sonatel, réaffirmer sa volonté de renforcer son engagement citoyen et par ricochet sa contribution à l'atteinte des objectifs de développent durable (Odd) et relever ainsi et ensemble, les grands défis de développement auxquels notre monde est confronté.

Via un communiqué, l'entreprise confie que le rapport relate également toutes ses réalisations en matière d'engagement citoyen tout au long de l'année, en réponse aux préoccupations de ses différentes parties prenantes.

Ayant à cœur de satisfaire les attentes de ses parties prenantes, Sonatel dit s'être fixée des objectifs ambitieux dans différents domaines et renforce son ancrage dans une dynamique d'amélioration continue inclusive, pour y arriver.

L'adoption de nouveaux axes (Education, Santé, Inclusion numérique, Employabilité des jeunes, Préservation de l'Environnement) de sa démarche RSE, découlant du dialogue permanent avec ses différentes parties prenantes, avec son système de management intégré le traduit parfaitement, selon le document.

La publication-présentation de ce rapport RSE est aussi pour Sonatel une manière de rendre compte à ses différentes parties prenantes, rapporte le texte. Qui ajoute que c'est également l'occasion de mieux conscientiser les collaborateurs et les parties prenantes partenaires externes sur les enjeux du développement durable et sur les impacts de nos activités.

Aussi, note-t-on, le Rapport RSE 2021 de Sonatel est publié dans un contexte mondial fortement marqué par le réchauffement climatique avec des conséquences encore plus alarmantes dans la Zone d'intervention de ses activités, en Afrique de l'Ouest et au Sahel en particulier. Il est aussi marqué par une crise économique sans précédent après cette crise sanitaire.

Ces nombreux défis climatiques, sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux mettent en évidence notre devoir d'agir de manière responsable et avec résilience pour un Développement Durable Inclusif.

Entreprise citoyenne, reconnue engagée RSE avec un niveau " exemplarité " sur le référentiel ISO 26000 version 2010, par l"AFNOR (Agence Française de Normalisation) en 2021, Sonatel est la 1 ère organisation sous régionale à avoir atteint ce sommet. Cette performance est le résultat d'une démarche inclusive intégrée d'amélioration continue pour un développement économique, social, sociétal et environnemental, durable.

En outre, forte de ses 8 certifications de qualité et de sécurité dont la prestigieuse Uptime TCCF (Tier III Certification of Constructed Facility), le Datacenter Tiers3+ de Sonatel reste son plus bel atout pour mieux accompagner la transformation digitale des entreprises, soutient le communiqué.