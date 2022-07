Madagascar: Musique urbaine - Les stars du genre en concert à Analakely

Karibotel Analakely abritera des chanteurs de renom, ce samedi 30 juillet 2022. Js Twins, Kim Jah, Dom Rasolo, KrimoGasy, Lil'T, Ckojise se partageront la scène.

La musique urbaine malgache n'a cessé d'évoluer ces dernières décennies. Des artistes en herbe contribuent à cette évolution. Ces artistes font partie de la génération qui a fait bouger les choses. Hormis l'amour qui figure souvent dans leurs titres, ces artistes relatent les faits sociaux. Tantôt conscientisantes, tantôt dansantes, les paroles et musiques de ces jeunes sont écoutées par différentes couches de la société à Madagascar, en général, et dans la Capitale, en particulier.

Effectivement, les inconditionnels de ces artistes ressentiront en direct les sentiments que partageront leurs idoles. En outre, les rythmes seront également variés. L'afrobeat, le rap, la pop seront au menu. Tout le monde aura sa part.

Artistes très attendus.

Les Js Twins chanteurs malgaches, résidant en France, feront leur premier concert à Madagascar. Une occasion pour eux de rencontrer leurs convaincus. Sexy et barbus, le charisme de ces deux hommes impressionne les jeunes femmes entre 15 à 30 ans. Leurs voix mélodieuses sont également des atouts pour conquérir le cœur de Jessica et de Rebecca. Connus du grand public en 2019, les Js Twins enchaînent des mini-concerts organisés par la diaspora malgache en Europe et connaissent un succès à Madagascar. Dès lors, des organisateurs événementiels ont lancé un défi et ont fait venir les deux beaux gosses sur la Grande île. Entre vacances et concerts, les jumeaux auront le plaisir de profiter de l'air frais de leur pays !

Kim Jah aussi est attendu, ce poulain de Don Smokilla a pris un peu d'élan ces derniers temps. Maintenant, il est près et fera son come-back lors de ce live. Une nouvelle génération très appréciée par les adeptes du rap. On l'écoute dans les couloirs des quartiers. Certains le surnomment le petit Agrad. Rien qu'en regardant sa coiffure, on a l'impression de voir son aîné, lui aussi formé par le redoutable Don Smokilla.

La soirée sera aussi animée par l'un des meilleurs Dj de la Capitale, Scotty Raz. Alors, ce sera un rendez-vous des adeptes de la musique électronique. Azida El Chiko et Manga seront de la " party ".

Les recettes seront versées sur le compte de l'hôpital psychiatrique d'Anjanamasina pour aider les enfants ayant des difficultés mentales. L'objectif des artistes n'est pas de s'enrichir, d'ailleurs, la musique est une mission, mais pas une compétition. Bon nombre d'entre eux s'engagent pour aider leurs compatriotes, les enfants handicapés.