Congo-Brazzaville: Livres - Les élèves de l'école Ivan-Mamingui reçoivent des recueils de poèmes

Des exemplaires du recueil de poèmes "Cet art qui s'en va nous le reprenons"ont été remis élèves dans leur établissement, le 26 juillet, par Alphonse Chardin Nkala, directeur départemental du Livre et de la Lecture publique de Pointe-Noire, en présence de Maurice Polissa, directeur général du complexe scolaire Ivan-Mamingui.

Sorti aux Editions LMI, le recueil de poèmes" Cet art qui s'en va nous le reprenons. Poèmes du Congo d'aujourd'hui" est une compilation de plusieurs poèmes écrits par les poètes de tout âge au nombre desquels figurent les élèves du complexe scolaire privé Ivan-Mamingui situé à Mpaka dans le 6e arrondissment Ngoyo.

Regroupés au sein du club de lecture "Les littéraires", les élèves de Mamingui ont suivi les ateliers d'écriture animés par la poétesse Pauline Ségalat au musée Cercle africain, participé aux rencontres et ateliers autour de l'écriture à l'Institut français du Congo (IFC), échangé avec le Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte Matève autour de l'exposition itinérante " Elle qui dansait hier de nous avoir vus danser " présentant une sélection de photographies de Sophie Gillman et de poèmes inédits de Pauline Ségalat. Au sortir de ces rencontres, sorte d'éveil poétique longtemps endormi, l'envie d'écrire et de partager ses émotions à travers les poèmes est née chez les enfants.

Maurice Polissa a salué l'engouement et la passion des élèves pour l'écriture et n'a pas lésiné sur les moyens pour les accompagner dans cette voix qu'ils se frayent comme futurs poètes de demain. Un satisfecit aussi partagé par Alphonse Chardin Nkala qui a encouragé les élèves et le directeur de l'établissement pour son soutien, ajoutant que leur passion pour l'écriture ne sera pas vaine. "Un projet de jumelage entre le lycée de Bordeaux en France où enseigne Pauline Ségalat et le Complexe scolaire privé Ivan-Mamingui est en cours. Des passerelles d'échanges et de partage entre les lycéens des deux établissements scolaires sont également amorcées et pourront être concrétisées l'année prochaine ", a-t-il dit.

L'IFC de Pointe-Noire, le Centre des ressources de conte et des arts de l'oralité de Côte mateve, le musée Cercle africain, l'itinérante poétesse Pauline Ségalat et la photographe Sophie Gillmann dont les illustrations garnissent merveilleusement bien l'ouvrage à côté des poèmes peuvent être fiers des élèves de Mamingui.

Leurs talents feront peut-être d'eux des poètes d'avenir et de dignes successeurs de l'écrivain Jean-Baptiste Tati Loutard qui a écrit, il y a quelques années, les Poèmes de la mer. La lecture d quelques poèmes par les élèves de Mamingui a mis fin à l'activité que tous souhaitent être renouvelée l'année prochaine avec d'autres poèmes et textes inédits.