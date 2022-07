Afrique Centrale: Assemblée générale de l'Ucesif - Emilienne Raoul évoque la nécessité de préserver le bassin du Congo

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Emilienne Raoul, a pris récemment part, à Paris en France, à l'assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des Etats et gouvernements membres de la Francophonie (Ucesif).

La représentante de la République du Congo, Emilienne Raoul, a dégagé plusieurs axes de réflexion portés sur le dérèglement climatique, la préservation du bassin du Congo, la problématique de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes dans l'espace francophone.

Elle aussi mis un accent sur l'approfondissement des échanges et sur le partage d'expériences pour l'avenir des Cese. L'assemblée générale de l'Ucesif a permis aux Conseils membres de se retrouver physiquement, pour la première fois, après deux années rendues difficiles par le contexte sanitaire.

Les échanges ont permis d'identifier plusieurs sujets politiques sur lesquels pourraient se pencher les membres dans un cadre multilatéral, l'environnement, l'employabilité des jeunes, l'insertion des femmes ou encore la gouvernance des biens communs. Ces travaux politiques seront complétés par plusieurs coopérations techniques visant à renforcer les capacités des Conseils francophones de par le monde dans les prochaines années.

Des sujets d'intérêt commun qui s'inscrivent dans la volonté d'un dialogue démocratique en leur sein et entre les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale de leur pays.

L'occasion a permis d'entériner le changement de gouvernance faisant suite à la présidence du Conseil guinéen. L'organe francophone a élu, au cours de ces assises, les membres du bureau dont la présidence sera assurée par la France, la première vice-présidence par la Côte d'Ivoire, pour une durée de trois ans. La Roumanie, le Gabon et la Mauritanie occuperont les trois vice-présidences. Le Bénin pourvoira le poste de Trésorier tandis que le Mali celui de vice-trésorier.

La participation en présentiel de dix-sept Conseils, dont celui du Congo, et les interventions de la secrétaire d'Etat en charge du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, et du numéro deux de l'Organisation Internationale de la Francophonie, Geoffroi Montpetit, sont venues illustrer l'importance des enjeux portés par la société civile organisée.