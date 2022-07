Congo-Brazzaville: Prix Mila du livre francophone 2022 - Un ouvrage congolais en finale

Suite à l'appel à candidatures lancé en avril dernier, dans le cadre du Prix Mila du livre francophone 2022, cinq ouvrages ont été sélectionnés pour la finale. Parmi eux: " Entre les lignes du silence " de l'écrivain congolais Prince Arnie Matoko. C'était au total dix-huit ouvrages en provenance de huit pays d'Afrique, du Canada et de la France, qui avaient été enregistrés dans le cadre du prix Mila du livre francophone 2022. Au terme de l'examen des candidatures par les membres du jury, cinq ouvrages se sont fortement illustrés et c'est à travers eux que se jouera la finale de cette compétition littéraire. Il s'agit de :

" Entre les lignes du silence " de Prince Arnie Matoko, un recueil de poème publié aux éditions Lys bleue ; " Les veuves de Bifoula " de l'écrivain gabonais Armel Oyama, un roman publié aux éditions Odem ; " Veni, Vidi, Vixi " de l'écrivain ivoirien David Landry So, un roman édité par GNK ; " Raison d'Etat " du Béninois Ferdinad S. Missohoun, une pièce de théâtre publiée chez Paragon ; et enfin " Les mandés " du Canadien, une pièce de théâtre publiée à compte d'auteur.

Portant l'étendard du Congo, lors de cet événement, Prince Arnie Matoko est né à Pointe-Noire en République du Congo. Poète, nouvelliste et moraliste, il est passionné de littérature et écrit depuis son jeune âge. Son recueil de poèmes " Entre les lignes du silence ", publié en 2020 et sélectionné en finale prix Mila du livre francophone 2022, est un assemblage cohérent de poèmes qui définissent plusieurs thèmes, notamment la divinité, l'humanité, la patrie, l'école, l'amour, la nature... Ouvertes sur le monde, l'Afrique et le Congo, les pages de ce livre sont une invite du changement des ennemis de la nature en bons terricoles ; des barbares, criminels et délinquants en citoyens respectueux des lois et de l'humanité. Aussi, l'ouvrage est l'espérance d'une meilleure gestion de la cité pour une meilleure interaction entre gouvernants et gouvernés.

Créé en 2017 dans le cadre du Meeting international du livre et des arts associés (Mila), le prix Mila du livre francophone est un prix annuel qui récompense une œuvre écrite en français. Cette année, l'écrivain Jean-Philippe Ouguin est le président du jury, chargé de la désignation du lauréat parmi les cinq finalistes susmentionnés. Le compte à rebours est donc lancé pour découvrir qui succédera à Véronique Kouassi, autrice ivoirienne du roman " Esther, mémoire d'une vie ". La cinquième édition du Mila se tiendra du 26 au 28 octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire.